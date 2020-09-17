Минфин привлек большой объем без заметных ценовых дисконтов. Результат вчерашних аукционов превзошел наши ожидания – Минфину удалось разместить ОФЗ в объеме 164,2 млрд руб. Как мы и предполагали, такой результат был обеспечен крупными локальными покупателями: 5,5-летние ОФЗ 29014 с плавающим купоном (RUONIA) были проданы на 115,2 млрд руб. по цене отсечения 97,52% от номинала, предполагающей дисконт 20 б.п. ко вторичному рынку (по состоянию в день до аукциона).

Кстати говоря, этот дисконт на первичном рынке не повлиял на вторичный рынок, сегодня котировки стоят на уровне 97,75% от номинала. Также без премии по доходности прошло размещение 7-летних классических ОФЗ 26232 (с YTM 5,89% по цене отсечения), хотя объем реализованных бумаг оказался очень скромным (всего 23,2 млрд руб.).

Чтобы выполнить план, такой успех должен повторяться каждую неделю. Таким образом, Минфину удалось воспользоваться улучшением конъюнктуры (произошел отскок нефти вверх, и стабилизировался курс рубля) и найти локальный спрос на госдолг без существенных ценовых дисконтов. Однако для того, чтобы выполнить план по чистым рублевым заимствованиям (его увеличение обусловлено, в том числе, ухудшением условий для заимствований на рынке евробондов из-за геополитических рисков), до конца года Минфин на каждом аукционном дне должен в среднем размещать 167 млрд руб.

Как мы уже отмечали, такой объем привлечений будет трудно выполнить, принимая во внимание следующее: 1) сейчас вся сумма депозитов в ЦБ и КОБР в обращении, которую даже теоретически банки не могли бы в полном объеме использовать для покупки ОФЗ, составляет 2,4 трлн руб.; 2) неравномерное поступление расходов в банковский сектор (часть из них придет на платные депозиты и лишь в конце года); 3) существенный отток в наличность (нетипичное поведение юрлиц в этом году); 4) завершающийся (или уже завершившийся) цикл снижения ключевой ставки (существенное снижение спекулятивной привлекательности ОФЗ). Кстати говоря, последний фактор помимо внутренних причин (большой вывоз капитала в этом году и низкий приток средств на рублевые депозиты) связан еще и с политикой FOMC. По итогам завершившегося вчера заседания комитет в базовом сценарии не рассматривает дальнейшее снижение долларовой ставки (в область отрицательных значений), что ухудшило настроения на финансовых рынках.