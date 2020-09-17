На завтрашнем заседании ЦБ мы ждем паузы в смягчении политики и сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%. В числе основных причин:

1) проведенное за последние месяцы смягчение (125 б.п. с середины июня) является достаточно существенным. ЦБ не раз отмечал, что потенциал смягчения политики близок к исчерпанию, а эффект от уже состоявшегося смягчения стоит оценить, прежде чем продолжать снижать ставку;

2) с прошлого заседания ЦБ в конце июля внешний фон заметно ухудшился, а экономические и геополитические риски возросли: усилилась санкционная риторика, произошел ряд негативных политических событий (ситуация с А. Навальным, события в Белоруссии), наметилось падение цен на нефть и ослабление рубля, в т.ч. из-за проявлений начала второй волны COVID-19.

На этом фоне риторика представителей ЦБ сменилась с умеренно-мягкой в последние месяцы на нейтрально-осторожную. Так, в начале сентября глава ЦБ Э. Набиуллина отметила, что хотя регулятор и видит пространство для дальнейшего смягчения политики, он будет оценивать не только момент использования этого пространства, но и целесообразность его использования в принципе. Похожего мнения придерживался и глава департамента ДКП А. Заботкин.

На наш взгляд, зависимость траектории ключевой ставки от внешних факторов заставляет ЦБ, скорее, мыслить в терминах диапазона возможных значений ставки на конец года, т.е. регулятор вполне может как несколько снизить ставку к концу года (до 3,75-4%), так и сохранить ее на неизменном уровне (4,25%), т.к. пока реальные экономические последствия рисков ясны не в полной мере (например, последует ли ужесточение санкций, будет ли значимым эффект на рубль от глобальной второй волны COVID-19). Возможно, по этой причине в новых Основных направлениях ДКП ЦБ перешел к сценариям, в которых предпосылки по ценам на нефть теперь не являются определяющими (два из четырех сценариев содержат похожие предпосылки по цене нефти, однако, как мы понимаем, предполагают разный ответ ЦБ).

Пока мы не видим причин менять наш базовый прогноз по траектории ключевой ставки (4% на конец года): если риски не реализуются, у ЦБ будет больше аргументов для смягчения. Для сохранения ставки до конца года, на наш взгляд, все-таки нужны более веские причины, например, устойчивое ослабление рубля и/или большая готовность западных стран к введению санкций.