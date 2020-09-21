В пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку неизменной, на уровне 4,25%. Решение было ожидаемым для нас и для большинства аналитиков. Наиболее интересным нам показалось то, что регулятор, сделав паузу и явно указав на возросшие риски, при этом подтвердил сохранение потенциала для дальнейшего смягчения политики (хотя и небольшого) и в пресс-релизе оставил явную фразу о том, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», если ситуация продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

В свою очередь, базовый прогноз (как минимум, по инфляции – 3,7…4,2% г./г.) вряд ли не сбудется в этом году, развитие экономической ситуации также укладывается в видение ЦБ. Интересно и то, что если до заседания Э. Набиуллина, указывая на оставшийся потенциал снижения, выражала сомнение в нужности его использования, то на пресс-конференции по итогам заседания явно это сомнение не звучало, да и в пресс-релизе фраза об этом была довольно стандартной.

Конечно, сейчас, смягчение во многом зависит от того, насколько заметными будут внешние риски для российской экономики и рубля, но пока рынок не верит в их реализацию, и при сохранении такого настроя, ЦБ, как мы полагаем, в итоге решится на еще один небольшой шаг вниз по ключевой ставке до конца года (-25 б.п.).

Потребительский спрос: население не захотело «заедать» летний отдых

По данным Росстата, оборот розничной торговли в августе сделал «шаг назад»: —2,7% г./г. против —1,9% г./г. в июле. Однако пока восстановление продолжается, что видно в динамике темпов роста м./м. (с исключением сезонности). В августе небольшое снижение (-0,8% м./м.) произошло лишь в продовольственном сегменте, тогда как в непродовольственном (+1,4% м./м.) рост, хотя и снизился, сохранился на уровне выше докризисных темпов. Сильное оживление м./м. наблюдается в секторе услуг: +5,8% м./м., из-за чего годовые темпы улучшились с в среднем —30% г./г. в последние месяцы сразу до —18,8% г./г. в августе.

Мы связываем такой неожиданный рывок в услугах с тем, что население все же предпочло использовать короткий отпускной сезон: раньше, когда в массе курорты были закрыты из-за карантина, потребители были вынуждены тратить «отпускные» на прочее потребление (что отчасти обеспечило столь активное восстановление продуктовому и непродовольственному ритейлу). Однако, как только появилась возможность уехать в отпуск, канал поддержки ритейла ослаб.

В отсутствие роста м./м. до конца года потребительские расходы в среднем за год выходят на наш прогноз в —6% г./г. Однако, скорее всего, небольшой рост м./м. сохранится, что приведет нас к более оптимистичным годовым результатам. При этом основной риск – возможный негатив «второй волны». Поэтому пока мы сохраняем наш прогноз по потреблению домохозяйств на этот год.