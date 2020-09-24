Большой объем размещения, но план требует больше

В результате вчерашних аукционов Минфину удалось продать ОФЗ номинальной стоимостью 120,2 млрд руб., что меньше 167 млрд руб., которые ведомству требуется привлекать на каждой неделе в среднем для выполнения плана по чистому заимствованию 3 трлн руб. в сентябре-декабре этого года.

Локальные участники продолжают покупать плавающие бумаги

Как и на предшествующих аукционах (когда исчез интерес нерезидентов), основной объем размещения (100,2 млрд руб.) пришелся на дебютный выпуск 29015 с плавающим купоном преимущественно среди крупных локальных покупателей (удовлетворенные заявки находились в низком ценовом диапазоне). При этом цена отсечения была определена на уровне 96,8% от номинала, что выше нашей оценки справедливой цены (мы считаем плавающие бумаги дорогими, лучшей им альтернативой являются депозиты в ЦБ РФ и КОБР).

Даже классические бумаги нашли покупателя…

Несмотря на заметно ухудшившуюся конъюнктуру на финансовых рынках, нашлись покупатели на 5-летние ОФЗ 26234 с фиксированным купоном – Минфин смог продать весь заявленный объем 20 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила YTM 5,41%, что выше на 5 б.п. котировок сделок в день, предшествующий аукциону. Кривая доходностей ОФЗ вчера сместилась вверх еще на 5-6 б.п. (то есть участники, покупающие ОФЗ на последних аукционах, получили отрицательную рыночную переоценку).

… несмотря на коррекцию долгов и валют всех GEM

Стоит отметить, что динамика локального рынка РФ не выбивается из общей тенденции GEM – доходности облигаций в локальных валютах растут, а локальные валюты ослабевают к доллару. При этом за прошедшую неделю ОФЗ РФ и рубль выглядели лучше многих других GEM (в частности, Мексики, которая имеет близкую к РФ ключевую ставку).