Подъем второй волны COVID-19…

На финансовых рынках продолжают развиваться негативные тенденции, зародившиеся в начале сентября. Так, вчера индекс S&P обесценился еще на 2,4%, а от максимума просадка достигла уже 10% (пока еще умеренная коррекция может быстро перерасти в обвал). Как мы уже отмечали, эти тенденции обусловлены динамикой долларовой денежной массы, которая с июля остановила рост вслед за прекратившимся еще в июне увеличением активов на балансе ФРС. При этом фундаментальных (а не монетарных) оснований для такого ценообразования финансовых активов (когда мультипликаторы и цены находятся близко к максимумам) нет. Экономика США еще не успела восстановить активность после одной волны COVID-19, как появились четкие очертания второй волны (число новых заражений растет по всему миру, и США являются лидерами). Отсутствие общепринятой (то есть достоверно признанной всеми эффективной) вакцины усугубляет ситуацию, которая может привести к введению новых жестких ограничительных мер. В таких условиях у рынка акций (и прочих рисковых активов) надежда остается лишь на «печатный станок» (пока от глубокого обвала рынки удерживает вера в то, что до президентских выборов в прошлом обвал еще не случался).

… требует запуска «печатного станка»

Однако ни со стороны правительства США, ни со стороны ФРС убедительных заявлений о скором предоставлении поддержки пока нет. Новый пакет фискальных стимулов (даже в урезанном варианте – с изначального объема 1 трлн долл. до 350 млрд долл.) “застрял” в Конгрессе из-за политических противоречий. Судя по заявлениям ее представителей, ФРС уже и так сделала все, что смогла (напомним, что члены FOMC пока не готовы к отрицательной долларовой ставке), а глава ФРС лоббирует запуск новых фискальных стимулов (по-видимому, без него не будет и монетарных). По нашим оценкам, без тех фискальных и монетарных стимулов, которые были запущены вследствие COVID-19, индекс S&P мог бы быть на 50% ниже его текущего значения. Основной вопрос в том, до какого уровня должен усилиться стресс, чтобы ФРС и правительство США вновь запустили «печатный станок». В феврале-марте этого года для этого оказалось достаточным падение индекса S&P на 34%.