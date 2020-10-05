Инвесторы продолжают ставить на рост Nasdaq
Несмотря на то, что акции высокотехнологичных компаний с начала коррекции (2 сентября) были в числе отстающих, инвесторы пользовались просадкой и активно скупали QQQ (ETF на индекс Nasdaq 100) – наиболее популярный инструмент с экспозицией на сектор IT.
За последние 4 недели чистый приток средств инвесторов в фонд QQQ превысил 4 млрд долл. За тот же период из ETF на S&P 500 (SPY) был чистый отток на сумму около 5 млрд долл. Это говорит о том, что покупатели ETF удваивают ставки в расчёте на рост именно технологического сектора.
Участники рынка проигнорировали падение Nasdaq сильнее других индексов: с начала сентября он просел на 8,5%, тогда как S&P 500 – на 5%, а акции малых компаний (Russell 2000) – всего на 2,5%. Слабость технологического сектора рынка (примерно они же – акции роста) можно объяснить, во-первых, перегретостью рынка, а во-вторых, тем фактом, что долгосрочные ставки доходностей стабилизировались и понемногу тянутся вверх.
Если ФРС удастся разогнать инфляцию и сделать кривую доходностей более «крутой», то это приведёт к переоценке акций. Особо будут затронуты акции роста и технологического сектора – основных бенефициаров низких процентных ставок. Однако это дело не ближайших дней.
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