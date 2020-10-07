По данным Росстата, инфляция по итогам сентября повысилась лишь немного в сравнении с предыдущим месяцем – с 3,6% до 3,7% г./г. При этом в отличие от августа, в сентябре между недельными и месячными данными было полное соответствие.

Ускорение инфляции притормозилось: несколько недель подряд годовая цифра, по нашим оценкам, держалась на уровне 3,7% г./г. Сезонно сглаженная динамика м./м. в сентябре также показала заметный спад: если в июле-августе цены росли достаточно быстро (0,34-0,4% м./м., т.е. более чем на 4% в аннуализированном выражении), то в сентябре темпы их роста упали до 0,18% м./м. Мы связываем такое временное ускорение летом с восстановлением потребительской активности после самоизоляции. А со снижением темпов роста потребительских расходов, видимо, замедлилась и инфляция.

Эффект от ослабления рубля в августе-сентябре практически не заметен в данных по инфляции: как мы отмечали ранее, сейчас именно финансовые возможности потребителей, а не курс более важны для ценовой динамики.

По итогам года инфляция, по нашим оценкам, подберется к 4% г./г. Дезинфляционным моментом (при прочих равных) может выступить пауза в восстановлении потребительских расходов, в т.ч. из-за второй волны коронавируса. При этом замедление роста цен и стабилизация курса рубля на текущих уровнях – аргументы в пользу того, чтобы не сбрасывать со счетов возможное смягчение политики ЦБ в конце года.