Рынок поиска принадлежит "Яндексу"
Яндекс остается бесспорным лидером в сегменте поиска на всех платформах; НЕЙТРАЛЬНО
Согласно данным Яндекс.Радар, в 3К20 доля Яндекса (YNDX US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в поиске на всех платформах выросла на 2,7 п. п. г/г до 59,3%.
Яндекс продолжает лидировать в поиске на десктопах, его доля выросла на 0,9 п. п. г/г до 68,9% в 3К20, тогда как в квартальном сопоставлении она снизилась на 0,6 п. п.
Мы по-прежнему отмечаем, что Яндекс продолжает укреплять свои позиции в поиске на мобильных платформах, а его доля рынка в этом сегменте превысила 55% в 3К20 (против 43,5% у компании Google). Это является следствием продолжающегося сильного роста доли поиска на платформе Android (+5,9 п. п. г/г и +1,1 п. п. к/к) после того, как Google дал согласие на то, чтобы разработчики смартфонов могли предустанавливать мобильные браузеры, отличные от браузера Google, с 3К17.
Таким образом, мы видим, что Яндекс продолжает успешно укреплять свое лидерство на ключевом для компании рынке поиска. Эти позитивные данные по доли рынка компании в сегменте поиска, вероятно, найдут отражение в финансовых результатах Яндекса за 3К20 (будут опубликованы 28 октября). Тем не менее, мы ожидаем, что давление на рекламные бюджеты продолжится из-за непростой ситуации в экономике, вызванной пандемией и ослаблением курса рубля к доллару. В целом мы считаем статистику по доли рынка в сегменте поиска компании Яндекс НЕЙТРАЛЬНОЙ для цены акций YNDX.
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