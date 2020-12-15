Ключевые фондовые индексы США завершили вчера торговую сессию разнонаправленно. К концу торгов американский рынок несколько сдал свои позиции, несмотря на утренний оптимизм, которому способствовало начало массовой вакцинации населения США против коронавируса, а также прогресс в переговорах относительно новых бюджетных стимулов. По итогам сессии Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,62% до 29861,55 п., S&P 500 ушел в минус на 0,44%, до 3647,49 п. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,50%, до 12440,04 п.

Между тем, большая часть фондовых рынков Европы завершила торги ростом индексов. Позитивные настроения присутствовали на фоне оптимизма относительно вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, и известия об ужесточении ограничительных мер в ряде стран региона не помешали укреплению акций. Немецкий DAX и французский CAC 40 выросли на 0,83% и 0,37% соответственно, британский FTSE 100 упал на 0,23%.

Вчерашняя сессия в России завершилась в пользу медведей. Индекс МосБиржи снизился на 0,66%, до 3254,83 п., Индекс РТС упал на 1,04%, до 1398,12 п.

Сегодня на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают негативные настроения: к 8:26 мск падают Nikkei 225 (−0,30%), гонконгский Hang Seng (−0,90%), китайский CSI 300 (−0,22%).

Фьючерсы на S&P 500 подрастают лишь на 0,06%. В то же время к 8:26 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в минусе на 0,72%, у отметки $49,93, январские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,70%, до $46,67. Котировки золота прибавляют 0,37% и находятся у отметки $1838,90 за тройскую унцию.

В 19:00 мск состоится публикация данных по промышленному производству в России за ноябрь. Согласно прогнозам, показатель сократится на 4,8% г/г после падения на 5,9% г/г в октябре.

В календаре корпоративных событий на сегодня отмечу заседание совета директоров «САФМАР Финансовые инвестиции». Также состоится отсечка по дивидендам ПАО «Морион».



