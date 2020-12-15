После шести недель роста индекс Мосбиржи в понедельник продолжил подъем и к середине сессии переписал исторические максимумы, сходив выше 3300 п. Но ближе к закрытию рыночные настроения начали меняться. Фактор сильной перекупленности сыграл дополнительным драйвером для более быстрого снижения нашего рынка по сравнению с другими фондовыми площадками.

Одним из триггеров стал кратковременный провал цен на нефть, вызванный ухудшением ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2020–2021 гг. Этого было достаточно, чтобы спровоцировать распродажу в российском нефтяном секторе. Мощное ралли индексов существенно увеличило число трейдеров, желающих зафиксировать прибыль. Они начинают продавать при любом даже не самом важном поводе. Так, объем торгов акциями в понедельник вырос до 134 млрд руб., указывая на риски продолжения коррекции.

Впрочем, до сих пор любые попытки снижения достаточно быстро завершались. Притоки внутреннего и иностранного капитала на наш рынок в последние недели оставались высокими. Первая волна более серьезного снижения после ралли вряд ли будет чрезмерно продолжительной. С учетом приближающихся праздников скорее российский рынок перейдет в фазу широкой боковой консолидации. В ближайшие дни как раз ожидаю определения примерных границ нового коридора.

В то же время рынок рублевых облигаций вчера никак не отреагировал на распродажу в акциях. В бондах нет такой сильной перекупленности, так что стабильная динамика абсолютно оправданна. Спекулятивные драйверы здесь не работают.

Рыночные настроения на западных площадках ухудшаются на фоне сообщений о рисках дальнейшего ужесточения ограничительных мер. Это касается как США, так и ряда европейских стран. Замедление темпов восстановления экономики очевидно.

Впрочем, все это расценивается как временный негатив, ведь в странах начинается вакцинация, которая в любом случае снизит темпы распространения COVID-19 в будущем. А пока же на американском рынке мы вновь видим локальный переход спроса из акций, ориентированных на восстановление экономики, к бумагам высокотехнологичных компаний, выигравших от пандемии и домоседства.

По индексу Мосбиржи ближайшим ориентиром выступает предыдущий исторический максимум — это район 3225 п. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится ближе к 3160 п. Что касается перспектив роста, то цели в районе 3400–3420 п. переносятся на следующий год. Дойти до них в оставшиеся дни декабря будет сложно.

Первый день торгов на Московской бирже вчера был в бумагах ритейлера O’KEY. Несмотря на неплохой оборот торгов, внутри дня показать устойчивую восходящую динамику не получилось. Однако другие представители сектора выглядели лучше рынка. Уверенный рост отмечается в бумагах Ленты (+3,6%), Магнита (+2,4%), X5 Retail Group (+1,1%). В условиях потенциальной коррекции этот сектор может выглядеть устойчивей рынка в целом.

Кроме того, если мы сейчас действительно столкнулись с попыткой завершения основной фазы рыночного ралли, то фокус внимания инвесторов может сместиться с голубых фишек в сторону второго эшелона и консервативных дивидендных фишек, например, таких историй как МТС. В частности, уже в понедельник индекс голубых фишек упал на 0,9%, тогда как индекс акций средней и малой капитализации завершал сессию около нуля.

Особняком стоят акции черной металлургии. Они продолжают раллировать в условиях позитивной ценовой конъюнктуры на рынке стали и ожиданий высоких дивидендов. По 3–4% вчера прибавили НЛМК, Северсталь и ММК. Все эти бумаги выглядят перегретыми, однако их подъем фундаментально абсолютно оправдан. Техническая перекупленность — это лишь повод для временной коррекции, но не для разворота тренда.

Бумагам металлургов и других экспортеров накануне начал помогать фактор разворота курса рубля. Пара USD/RUB после спуска до 72,8 к вечеру отскочила ближе к 74. При прочих равных поводов для стремительного ослабления рубля сейчас нет. Ситуацию может изменить лишь более глубокий откат цен на нефть.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник снижались. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра поднимаются на 0,1%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,6% и находятся около уровня $50.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.