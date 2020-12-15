После достаточно хорошего старта торгов на этой неделе, к вечеру понедельника настроения на рынках существенно ухудшились.

Вновь на первый план вышла ситуация я с распространением коронавируса, которую в последнее время инвесторы игнорировали, фокусируясь на новостях по разработке и тестированию вакцин. Поводом стали заявления мэра Нью-Йорка о возможном введении в городе полноценного локдауна в ближайшие недели. При этом в конце прошлой недели в США был установлен новый максимум по количеству зафиксированных случае заражения в сутки. И ситуация оценивается как «сложная» не только в США. Так, в Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин на фоне сохранения высоких темпов роста количества случаев заражения. Идут разговоры о возможном ужесточении ограничений в Великобритании и Ирландии. Подобные шаги властей могут оказать негативное влияние на экономику отдельных стран и мировую в целом, что негативно влияет на отношение инвесторов к рисковым активам.

Заявление мэра Нью-Йорка стало поводом активизации продаж и фиксации прибыли на американских площадках. В результате, вместо роста основных индексов до 0,9%, продемонстрированного в начале сессии в Штатах, к концу дня Dow Jones и S&P500 потеряли 0,6% и 0,4%. При этом коррекционные настроения с американских площадок в рамках вторника могут перекинуться и на другие перегретые рынки, где назрела фиксация прибыли по длинным позициям после уверенного роста последних недель.

Отметим, что улучшить настроения на рынках может прогресс в переговорах по новому пакету помощи американской экономике. При этом фактором, сдерживающим продажи, будет выступать ожидание инвесторами результатов заседания ФРС США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как негативные. Ведущие азиатские площадки теряют в пределах 0,7%, отыгрывая вчерашнее снижение в США. Не смогла поддержать покупки на азиатской сессии статистика по розничным продажам в Китае за ноябрь (+5% г/г), вышедшая лучше ожиданий. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня с утра прибавляют порядка 0,1%. На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил в район 50 долларов за баррель.

Учитывая внешний фон, сегодня утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к снижению индекса МосБиржи в район 3230 пунктов. В ходе торгов, в отсутствии факторов, способных изменить настроения инвесторов, давление на российский рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению рынка в сторону отметки 3200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем попыток коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на ослабление валют развивающихся стран, его может поддержать стабилизация цен на нефть в районе 50 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. В результате, пара доллар/рубль отступит в район 73,6 рубля. Однако в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта попытается отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию. При этом, в ближайшие сессии, на наш взгляд, актуальным остается диапазон 73-75 долларов за баррель.



