Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть торгуется в минусе, промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику. Азиатские индексы преимущественно снижались. Предметом беспокойства остаётся пандемия COVID-19 и меры социального ограничения в ряде стран, хотя массовая вакцинация уже стартовала в США и РФ. Тем не менее, скорость распространения COVID-19 в ключевых экономических регионах пока не замедляется. Соответственно, ждём от российского рынка небольшой просадки в начале дня. Рубль ещё накануне скорректировался, но может протестировать зону 74,0-74,3 за доллар. В корпоративном плане стоит обратить внимание на то, что акции «Юнипро» и «ЛУКОЙЛ» будут торговаться последний день с дивидендами 0,111 рублей и 46 рублей соответственно. Из статистики дня стоит обратить внимание на британскую безработицу, которая в октябре могла вырасти до 5,1%, а также на американский индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться в ноябре до 6,9 п. с 6,3 п. в октябре.

Внешние страхи затормозили российский рынок

По итогам торгов 14 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,66% до 3254,83 п., а РТС упал на 1,04% до 1398,12 п. В первой половине дня рынок активно рос при непосредственном участии акций «Газпрома». Впору вновь говорить о народной трейдерской примете, что бумаги газовой корпорации растут последними. В течение дня индекс МосБиржи поднимался до исторического максимума 3314,2 п., но удержаться на взятом рубеже не смог. Во второй половине дня на новостных лентах преобладали негативные новости. В Голландии намерены ввести жёсткие меры социальной изоляции на месяц. В Лондоне также вводят самые строгие за всё время ограничения. Вновь появились обвинения в адрес действий российских хакеров против информационных систем американских ведомств. Плюс к этому нефть всё же не удержалась выше $50 за баррель Brent и может уйти на коррекцию после шести недель роста, хотя перед Рождеством данный актив чаще дорожает, чем дешевеет. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 124,668 млрд рублей. Если днём сектор нефти и газа лидировал с ростом более чем на 1,7%, то к вечеру потери в нём составили 0,61%. Впрочем, самые большие потери были в транспортном секторе (-1,05%), а вот лучший результат в потребительском (+0,91%).

Как уже было сказано выше, до середины торгов рынок вдохновлялся бумагами «Газпрома», которые дорожали более чем на 2%. В Германии планируют предпринять реальные шаги по достройке газопровода «Северный поток 2» с помощью создания правительственной структуры, которая будет заниматься завершением проекта. «ФРГ должна подготовиться к жёсткой конфронтации, чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених. ФРГ реально заинтересована в увеличении поставок природного газа, что позволит в течение 15 лет полностью отказаться от угольной энергетики. Сделать это только на основе генерации ветром и солнцем почти невозможно. Таким образом, уже давно списанный инвесторами проект СП2 начинает играть роль позитивной неожиданности. Если бы не бумаги золото добывающих компаний, то лидером дня вполне мог стать сектор металлов и добычи. Акции «ВСМПО-Ависма» позитивно реагируют на перспективы вакцинации, которая улучшит ситуацию с авиаперевозками и спросом на новые самолёты. Бумаги производителя титана дорожали более чем на 6,3%. В лидерах индекса МосБиржи также акции ММК (+3,8%), «Северсталь» (+3,6%), НЛМК (+2,8%). Самыми слабыми оказались в составе индекса МосБиржи бумаги Qiwi (-3,7%), «Московской Биржи» (-3,1%) и Polymetal (-3,0%).

Рубль корректируется вместе с перегретой нефтью

Рубль в моменте укреплялся до 72,785 за доллар на фоне глобальной слабости американской валюты. Однако к вечеру падение котировок нефти и опасения очередных неприятностей из Вашингтона в виде наказания за то, что США делать можно, а остальным нельзя, оказали давление на рубль. Впрочем, рубль был среди примечательной группы аутсайдеров из бразильского реала и турецкой лиры. Если в случае с турецкой лирой также можно говорить о рисках американских рестрикций, то Бразилия пока не была замечена в чём-либо неугодном. Соответственно, вероятной причиной коррекции в рубле может быть нефть, которая дорожала шесть недель подряд и оказалась сильно перекупленной.

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» полагает: «Поскольку котировки ушли ниже психологической отметки 50/барр., российская валюта, как и предполагалось, направилась тестировать ближайшее сопротивление в паре USDRUB в диапазоне 74,00–74,30». В среднесрочном и долгосрочном плане мы продолжаем полагать, что рубль способен продолжить своё укрепление. Во всяком случае, декабрьская динамика полностью подтвердила наши осенние ожидания, когда в укрепление рубля почти никто не верил, а курс составлял около 77,0-80,0 за доллар. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 1,27% до 73,87, а евро на 1,45% до 89,69.

Среди американских законодателей вновь нет согласия

Кандидат от демократов на должность президента США Джо Байден официально стал главой США после того, как коллегия выборщиков проголосовала в его пользу. Впрочем, для рынка это уже давно свершившийся факт. Более важным является то, что старт дня в США проходил на позитиве начала вакцинации. Однако к вечеру настроение инвесторов ухудшилось на фоне серии новостей об ограничительных мерах. Число летальных случаев COVID-19 в США превысило 300 тыс. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в скором времени в мегаполисе могут быть введены жёсткие карантинные меры. В Голландии также намерены обеспечивать полный карантин в течение месяца, как и в британском Лондоне. На этом фоне лидеры утра превратились в аутсайдеры. В частности, акции авиакомпаний повышались в начале дня, но завершили день в минусе. В Конгрессе появился очередной вариант пакета экономической помощи на $908 млрд, согласованный межпартийной группой, но отдельные члены палаты представителей и сената угрожают заблокировать его прохождение. Остаются разногласия по таким вопросам, как юридическая защита бизнеса в условиях пандемии, помощь местным администрациям и прямые выплаты американцам. В итоге, в сенате предложили два пакета мер. Один включает в себя помощь местным администрациям и юридический иммунитет для бизнеса, а второй все остальные меры поддержки. Соответственно, Конгресс теперь может обсуждать три основных варианта, каждый из которых кого-либо не устраивает. Тем не менее, законодатели всячески подчёркивают, что должны принять новый пакет до рождественских каникул.

Серия новостей о карантинных мерах в США и Европе, а также пугающее сообщение из Великобритании о новом штамме коронавируса привели к тому, что самым слабым оказался энергетический сектор, который потерял 3,53%. Впрочем, мы подчёркивали, что после шести недель роста нефть рискует подвергнуться технической коррекции. Рост, по сути, сосредоточился лишь в двух секторах, а именно технологиях (+0,41%) и товарах цикличного характера — Consumer Discretionary (+0,46%). Самый сильный рост показали бумаги Alexion Pharmaceuticals Inc. (+29,2%) на новостях о том, что AstraZeneca хочет купить американскую фармацевтическую компанию за $39 млрд. Рост в бумагах Incyte Corp. (+6,78%), Rollins Inc. (+4,88%), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (+4,3%) и Netflix Inc. (+3,81%) был гораздо скромнее. Среди аутсайдеров оказались Occidental Petroleum Corp. (-8,23%), Diamondback Energy Inc. (-6,3%), HollyFrontier Corp. (-5,75%) и Marathon Petroleum Corp. (-5,11%).

Китай и Австралия продолжают торговую войну

Азиатские индексы преимущественно снижались, следуя за страхами по поводу дальнейшего распространения COVID-19 в США и Европе. Китай в очередной раз порадовал своей статистикой. Промышленное производство в ноябре ускорило рост до 7,0% с 6,9% в октябре. Розничные продажи ускорили рост до 5,0% с 4,3% в октябре, хотя и не дотянули до ожиданий экономистов 5,2%. Безработица в КНР снизилась до 5,2% с 5,3%. В Австралии был опубликован протокол заседания Резервного Банка. Монетарный комитет отметил высокую безработицу, которая будет сдерживать рост оплаты труда и инфляции в ближайшие годы. Соответственно, РБА, по сути, озвучил позицию по поводу сверх мягкой политики на ближайшие годы. Впрочем, не всё зависит от РБА. В частности, под давлением были акции австралийских угольных компаний. Китай разрешил генерирующим компаниям импортировать уголь без дополнительных таможенных процедур, исключая поставки из Австралии. Ранее в начале декабря резко выросли тарифы на поставки австралийского ячменя и вина. В минувшую пятницу китайские сталевары обратились в регулирующие органы с просьбой расследовать неожиданный рост цен на железную руду.

Нефть немного остывает после шести недель роста

Нефть поддалась общему унынию по поводу текущих карантинных мер в США и Европе. OPEC в своём докладе также ухудшила прогноз восстановления спроса в 2021 году на 0,35 млн бар. до 5,9 млн бар. суточного потребления. Впрочем, в 2020 году картель ожидает падение потребления на 9,77 млн бар. против прежней оценки 9,8 млн бар. Дополнительный негатив предоставляют ожидания по запасам в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефтепродуктов и нефти.