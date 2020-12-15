Индекс Euro Stoxx 600 закрылся ростом на 0.44%. Американские индексы росли в первой половине дня вслед за акциями технологических компаний и компаний сектора биотехнологий, а также бумаг, которые считаются бенефициарами начала вакцинации, таких как авиакомпании и круизные компании, после того как вакцина от COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech была одобрена FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) для экстренного использования среди пациентов в возрасте 16 лет и старше. Тем не менее большинству акций не удалось удержаться на достигнутых уровнях — Nasdaq закрылся ростом всего на 0.5%, а S &P 500 просел на 0.44%. Акции нефтедобывающих компаний обвалились после снижения ОПЕК прогноза по спросу на нефти. Фьючерсы на WTI выросли на 0.9% до $47, фьючерсы на Brent подросли на 0.6% до $50.3. Золото подешевело на 0.7%.

Российский рынок открылся ростом на фоне оптимизма на мировых рынках, но затем упал вслед за нефтью (цена Brent снизилась с $50.70 до $49.50 в последние два часа торгов на основной сессии на российском рынке). Индекс РТС потерял 1.04%, а индекс Мосбиржи просел на 0.66%, рубль подешевел на 1.26% до 73.9 за доллар США. «Голубые фишки» в нефтегазовом секторе торговались под давлением: Роснефть упала на 1.2%, ЛУКОЙЛ снизился на 1%, котировки Газпрома и НОВАТЭКа опустились на 0.8% и 0.75%. Металлургические компании демонстрировали опережающую динамику — ММК подскочила на 4.3%, Северсталь и НЛМК прибавили 3.59% и 3.2% соответственно. Норникель стал исключением, потеряв 0.5%. В финансовом секторе Сбербанк и ВТБ упали на 1.3% и 0.3% соответственно, Московская биржа опустилась на 2.8%, TCS выросла на 1.8%. Яндекс снизился на 1.6%, Mail откатилась назад на 1.2%.

Мы ожидаем, что рынок этим утром откроется снижением на 1%.