ОФЗ: небольшой рост котировок
Торговая активность на локальном рынке долга вчера осталась невысокой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 17 млрд руб., что соответствовало 0,9x среднедневного показателя за последний месяц. По итогам сессии ОФЗ выросли в цене благодаря небольшому спросу со стороны локальных игроков. Доходности 19-летнего ОФЗ-26230 (YTM 6,34%) и 10-летнего ОФЗ-26228 (YTM 5,82%) снизились на 2 бп, а большинство остальных бумаг закрылось снижением доходностей на 1 бп. Доходности 10-летних облигаций других развивающихся стран снизились на 1–3 бп.
Сегодня будут объявлены условия регулярного аукциона ОФЗ. Мы полагаем, что в части бумаг с фиксированным купоном Минфин выберет те же два выпуска, которые предлагались на аукционе 2 декабря: 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,25%) и 11-летний ОФЗ-26235 (YTM 6,34%), либо ограничится одним ОФЗ-26234, учитывая рост доходностей за последнюю неделю, коррекцию рубля в понедельник и постепенное уменьшение торговой активности. Не менее важное значение имеет то, будет ли предложение бумаг на завтрашнем аукционе лимитированным. Две недели назад на аукционе ОФЗ-26234 Минфин ограничил предложение суммой в 30 млрд руб., тогда как ОФЗ-26235 был предложен в объеме доступных для размещения остатков. На прошлой неделе оба аукциона были без лимита. Помимо двух выпусков с фиксированным купоном, завтра, как мы полагаем. инвесторам будет предложен 10-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003 (YTM 2,56%), аукцион которого Минфин традиционно проводит каждую третью неделю месяца.
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