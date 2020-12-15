Ключевым событием этой недели будет заседание ЦБ РФ, и мы полагаем, что регулятор вновь оставит ставку без изменения. Причины для такого решения – выросшая в последнее время инфляция и инфляционные ожидания. Недельная инфляция в РФ с 1 по 7 декабря ускорилась до 0,2%, а годовая инфляция уже достигла 4,5%.

ЦБ РФ между тем ждет, что по итогам года рост цен останется на этом уровне, а факторы повышения инфляции оценивает как временные. В начале года инфляция может вырасти до уровня 5% из-за эффекта базы, но затем начнет снижаться. Тут в помощь и динамика курса рубля, который существенно укрепился в последнее время.

Представители регулятора не перестают повторять, что ЦБ РФ по-прежнему видит пространство для смягчения ДКП, однако вторая волна пандемии вносит определенные риски. Кроме того, что скорее неожиданно, Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% в случае необходимости.

На прошлой неделе Минфин сохранил свою тактику на аукционах и разместил два выпуска с фиксированным купоном и номиналом: ОФЗ 26233 (погашение в 2035 году) на 26 млрд руб. при спросе 27 млрд руб. и номинальный выпуск ОФЗ 26236 (погашение в 2028 году) на 4 млрд руб. при спросе 16 млрд руб.

На рынок наконец заходят нерезиденты, хотя пока довольно скромными объемами. В ноябре они увеличили вложения в ОФЗ на 102 млрд рублей. Приходя на рынок, кстати, они продают доллары, укрепляя курс рубля.

На прошлой неделе рынок рублевых облигаций немного снизился, что связано с выжидательной позицией локальных инвесторов и отсутствием идеи сильного снижения доходностей относительно текущих уровней в обозримой перспективе. Тем не менее доходности на рынке могут в ближайшее время еще снизиться.

В самое ближайшее время ожидаются и огромное траты бюджетных денег в РФ. Деньги придут в банки, которые те направят в том числе в облигации, сильно увеличивая спрос. Не стоит забывать и о физических лицах, которые уже стали огромной силой и тоже создают спрос на облигации, предпочитая их банковским вкладам. Еще одним фактором привлекательности именно рублевых бумаг является потенциальное укрепление курса рубля. Все это приведет к снижению пока еще высоких доходностей на рынке рублевого долга.

Цены на рынке еврооблигаций на прошлой неделе заметно не изменились. Похоже, что основные движения на этот год закончились, управляющие и инвесторы уже просто хотят сохранить результат этого года. В целом аппетит инвесторов к риску сохраняется, но активность на рынке уже начинает снижаться ввиду приближения новогодних праздников.

Доходности казначейских облигаций США тем не менее немного снизились на фоне отсутствия согласия внутри конгресса относительно объема пакета фискального стимулирования, в результате чего сроки по его принятию теперь уже, вероятно, сдвигаются до рождественских праздников. ЕЦБ не стал менять ключевую ставку и, как и ожидали участники рынка, сообщил об увеличении максимального объема программы выкупа активов на 500 млрд евро. При этом регулятор подчеркнул, что воспользуется дополнительным пакетом только в случае необходимости.



