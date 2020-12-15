На рынке нефти продолжают превалировать позитивные настроения, а цена барреля Brent пробует закрепиться выше отметки 50 долл. Поводов для оптимизма действительно более чем достаточно. Это и уход неопределенности, связанной со встречей ОПЕК+, и поток позитивных новостей о запуске программ вакцинации в США и Европе, и, конечно, хорошие данные по Китаю и другим странам Азии с быстрорастущими экономиками.

Тем не менее оптимистичные ожидания по ценам на нефть в 2021 году могут не оправдаться. Причем дело не в спросе на нефть, а в стратегии, которой будут придерживаться страны ОПЕК+. Проблемой «старой» ОПЕК+ было то, что она удерживала цены на таком уровне, что это позволяло быстро расти добыче в США, причем сама же ОПЕК+ своими квотами любезно освобождала место для американских компаний. В результате только за 2019 год доля стран ОПЕК+ на мировом рынке нефти, по некоторым оценкам, сократилась на 3 п.п.

Чтобы не повторить эту ошибку, странам ОПЕК+ нужно будет держать цены ниже, на тех уровнях, которые не позволят быстро расти сланцевой добыче. И вот если судить по оживлению буровой активности в США, текущие цены на нефть уже близки к этим самым значениям.

Объемы золота в физических ETF перестали сокращаться, что немедленно сказалось на котировках. Цена золота за прошлую неделю почти не изменилась. Золото, как мы постоянно повторяем, – это спекулятивный актив, и основной вопрос всегда: какая идея может увлечь инвесторов? Если этой идеей станет общая дороговизна финансовых активов и поиск путей диверсификации, то это увеличит спрос на золото. Если же будет превалировать идея восстановления мировой экономики и продолжения ралли, то динамика будет обратной. Пока, судя по всему, рынок не решил, какую из идей отыгрывать.

Рубль продолжает укрепляться, сегодня курс находился ниже USD/RUB 73,0. Что еще важно, комментарии аналитиков в отношении рубля стали более смелыми. Хотя консенсус-прогноз Bloomberg пока остается достаточно осторожным (72,0 долл. на конец 2020-го), мы думаем, что это просто связано с тем, что этот индикатор обновляется с некоторой задержкой.

На наш взгляд, сейчас рубль получил серьезную поддержку со стороны увеличения интереса инвесторов к российскому рынку акций, который, в отличие от западных площадок, очень хорошо вырос на прошлой неделе, обновив исторический максимум по индексу МосБиржи. Кроме того, продолжает действовать и фактор снижения оценок санкционных рисков. Если же укрепление рубля приведет и к замедлению инфляции, иностранных инвесторов снова может заинтересовать локальный долговой рынок в свете увеличения вероятности снижения ключевой ставки ЦБ РФ.