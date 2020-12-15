Ритейлер планирует открывать по 30-50 дискаунтеров в год, что с учетом высоких темпов сопоставимых продаж (LfL) этого формата позволит увеличить его долю в структуре выручки группы до 40%, сказал финансовый директор компании Константин Арабидис на вебинаре в понедельник.

Ритейлер, чьи расписки получили листинг на МосБирже, планирует достаточно серьезную экспансию, рассчитывая, что этот формат в будущем будет обеспечивать 40% выручки. Сейчас дискаунтеры обеспечивают 15%. Также отметим, что О’кей планирует и поддерживать темпы роста онлайн-продаж на уровне 20-30% в год. В целом, задачи ритейлера мы оцениваем как довольно амбициозные, в то же время ставка на дискаунтеры и онлайн-формат — наиболее актуальны в текущих условиях.