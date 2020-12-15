Снижение цен на сахар и масло: как отреагируют ведущие розничные сети
Соглашения об ограничении цен будут действовать до конца 1 квартала 2021 года. До конца недели должны быть заключены соглашения между федеральными розничными сетями и производителями сахара и подсолнечного масла о снижении цен. Об этом заявил вчера министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соглашения будут действовать до конца 1 кв. 2021 г. и предусматривают как ограничение цен производителями при поставке в розничные сети, так и ограничение розничных цен.
Правительство может принять ряд других мер для контроля над ростом цен. Основные параметры соглашений о возможном ограничении обсуждались на встрече правительства с производителями 10 декабря при участии Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС и других ведомств. Также предполагается ряд других мер для ограничения роста цен на сахар и подсолнечное масло. В частности, может быть введена запретительная пошлина на экспорт растительного масла и отменена импортная пошлина на ввоз тростникового сахара. Также Минэкономразвития подготовит поправки в законодательство и нормативные акты, которые дадут возможность правительству в случае необходимости регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца. Существующий сейчас порядок предполагает такую возможность в случае колебания цены более чем на 30% за месяц.
Мы не видим серьезных рисков для ведущих розничных сетей. Продажи таких товаров, как сахар и подсолнечное масло занимают несущественную долю в обороте крупных продовольственных сетей, например X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) и Магнита (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ), и мы не ожидаем значительного эффекта от предлагаемых мер на их финансовые показатели. Также, на наш взгляд, сети, занимающие лидирующее положение в сегменте дискаунтеров, наиболее устойчивы к рискам, связанным с пандемией COVID-19.
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