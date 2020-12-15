Дневные торги проходят спокойно. Биржевые «быки» перехватили инициативу – индекс МосБиржи растет на 0,5%. С появлением сразу нескольких работающих вакцин против коронавируса КОВИД-19 инвесторы увидели «свет в конце туннеля». Экономисты Goldman Sachs считают, что в апреле 50% населения США, вероятно, уже будет вакцинировано. Для золота и золотодобывающих акций это не очень хорошая новость, но для акций нефтяной индустрии новость хорошая.

На прошлой неделе запасы нефти в США резко выросли и нефтетрейдеры нуждаются в позитивных новостях. А самая лучшая новость для них это прогнозируемый рост спроса в следующем году. На нефтяном графике (Brent) есть сопротивление 52,5 и поддержка 47 долларов. Покупать ли нефтяные акции? Этот вопрос надо решать по каждой акции отдельно. К примеру, на дневном графике акций ЛУКОЙЛа есть «медвежьи» сигналы. Вероятно, через два-три дня следует открыть «короткую» позицию с целью снижения 4800. А на графике акций Сургутнефтегаза подобных медвежьих сигналов нет, но эти акции будут интересны инвесторам только когда начнется очередной цикл ослабления рубля. Пара USD/RUB двигается под понижательным трендом. В случае его пробития наверх на уровне 74 инвесторы вспомнят про акции Сургутнефтегаза. Акции Газпрома сейчас перекуплены на дневных графиках но «медвежьих» сигналов не имеют. Сильная поддержка находится на уровне 188, но бычьи настроения тут очень сильны и в случае продолжение коррекции снижение может ограничиться отметкой 194, где проходит полутромесячный восходящий тренд.

Акции Сбербанка об. с технический точки зрения сильны. Покупая эти акции, долгосрочные инвесторы покупают не только банк, но и экосистему, поэтому спрос на акцию хороший. А с традиционными банками в 2022-2023 году могут быть проблемы. ЦБ на время пандемии смягчил регулирование и закрывает глаза на большое количество проблемных кредитов. По мере выходы страны из «коронавирусного кризиса» прежнее жесткое регулирование вернется и банкам придется увеличивать обязательные резервы, что негативно повиляет на их доходы. Сейчас есть системное ращение — бизнес может реструктурировать кредиты на выгодных условиях, а после окончания такой программы увидим волну дефолтов малого и среднего бизнеса. Подчеркну, что это не проблема ближайших месяцев! В ближайшие месяцы денежные власти будут держать ставку на низком уровне. С этой целью они будут сдерживать инфляцию экономическими и административными мерами, замораживая рост цен на продовольствие, и я не исключаю, что через несколько месяцев будут введены административные меры по сдерживанию цен на недвижимость. Пока ставки находятся на низком уровне «кредитные пузыри» будут чувствовать себя хорошо, но в 2023 году или даже в конце 2022 года ставку придется поднимать, и банком будет жить не так комфортно. Например, начнется падение спроса на ипотеку. С технической точки зрения поддержка на графике акций Сбербанка находится на уровне 276 и 270,8. Жатва у «медведей» не будет обильной в этой акции.

Так же сегодня в фокусе внимания инвесторов двухдневное заседание ФРС. ФРС начет свое двухдневное заседание сегодня, затем опубликует заявление о денежно-кредитной политике и проведет пресс-конференцию с председателем Джеромом Пауэллом в среду. Вероятно, ФРС также завтра выпустит обновленную сводку экономических прогнозов по завершении своего заседания. Что касается процентной ставки, то она останется на почти нулевых уровнях как минимум два года.