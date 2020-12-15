Начав вчерашнюю сессию около $50/барр., котировки февральских фьючерсов Брент стали расти и поднялись до $50,8/барр. в начале европейской сессии на фоне начала применения в США первой вакцины от коронавируса, а также обеспокоенности стабильностью на Ближнем востоке после взрыва на нефтетанкере около саудовского порта Джидда. Перед публикацией ежемесячного обзора ОПЕК котировки Брент оказались под давлением из-за разворота восходящей динамики пары EUR/USD и держались около $50,3/барр. Секретарь ОПЕК снова понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году, на этот раз на 0,37 млн барр./сут (после снижения на 0,58 млн барр./сут в ноябре), и теперь ожидает, что он составит в среднем 95,89 млн барр./сут (что выше, чем прогноз 89,99 млн барр./сут на 2020 год).

Oдним из основных моментов в обзоре стало значительное снижение прогноза ОПЕК по росту спроса на 1К21 — на 1 млн барр./сут. Это значит, что если картель и партнеры будут быстро наращивать добычу, это может вступить в противоречие с одной из ключевых задач группы — уменьшить избыток запасов, который накопился за время пандемии, до нормальных уровней. Согласно отчету ОПЕК, в октябре запасы углеводородов в развитых странах оставались на 200 млн барр. выше среднего уровня за последние пять лет. Прогноз по увеличению предложения вне ОПЕК был понижен на 0,16 млн барр./сут, причем наибольшее сокращение добычи ожидается в России и Латинской Америке, а в Китае и на Ближнем Востоке — небольшой рост. После публикации обзора ОПЕК котировки Брент отступили до внутридневного минимума $49,13/барр. из-за обеспокоенности избытком предложения в 1К20, в том числе на фоне дальнейшего повышения добычи в Ливии, средний уровень которой вырос с 1,25 млн барр./сут в конце ноября до 1,28 млн барр./сут.

Вчерашний обзор Управления энергетической информации США (EIA) по продуктивности бурения оказался благоприятным для рынка: в нем прогнозируется, что в январе суточная добыча трудноизвлекаемой нефти в США должна сократиться по сравнению с декабрем на 0,136 млн барр. — до 7,44 млн барр. Эксперты EIA также ожидают в январе снижения совокупной добычи — в четвертый раз подряд, а также прогнозируют на этот месяц негативную динамику для большинства из семи основных сланцевых формаций (вопреки наметившемуся в последнее время росту числа действующих буровых установок в США и повышению цен). Добавим также, что в ноябре число пробуренных, но не законченных скважин уменьшилось на 144 ед. — до 7 330 ед. (это самый низкий уровень с ноября 2018 года), причем снижение этого показателя также было зафиксировано в четвертый раз подряд. В конечном итоге фьючерсы Брент на ближайший месяц зафиксировались вчера на отметке $50,29/барр., т. е. на $0,32 выше, чем в пятницу.

Большое внимание привлекло вчерашнее заявление ОПЕК о том, что ранее запланированное на завтра заседание министерского комитета ОПЕК+ перенесено на 3-4 января. Сегодня утром на настрой инвесторов негативно повлияли сообщения об ужесточении карантинных ограничений в Лондоне, где закрываются бары и рестораны на фоне дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом; это негативно повлияет на потребление топлива в краткосрочной перспективе. Власти Италии также заявили, что изучают вопрос об ужесточении карантинных мер во время рождественских каникул. В Германии большинству магазинов пришлось закрыться до 10 января, причем смягчение ограничений в начале будущего года выглядит маловероятным.

Сегодня инвесторы ждут в первую очередь ежемесячного обзора нефтяного рынка от МЭА; в частности, их интересует, скорректирует ли агентство свои прогнозы спроса на 2021 год (EIA и ОПЕК ранее свои оценки снизили). Напомним, что в ноябре МЭА понизило прогноз суточного роста спроса на нефть на 2021 год на 0,12 млн барр. Эксперты агентства отметили, что пока слишком рано судить о том, насколько эффективной окажется вакцинация и когда именно можно ожидать нормализации экономической ситуации, поэтому МЭА не рассчитывает на значительное улучшение в первой половине 2021 года. На наш взгляд, во вторник скорее следует ожидать негативной ценовой динамики. Мы полагаем, что на цены нефти окажут давление новые карантинные ограничения, хотя масштабы коррекции, вероятно, будут сдержанными — инвесторов должны несколько обнадежить опубликованные сегодня утром в Китае позитивная промышленная статистика и данные по розничной торговле за ноябрь. Добавим, что в ноябре в КНР зафиксирован рост нефтепереработки на 3,2% относительно уровня годичной давности — до 14,2 млн барр./сут, т. е. этот показатель достиг нового исторического максимума (в октябре он составил 14,09 млн барр./сут). Мы исходим из того, что котировки Брент во вторник, вероятнее всего, снова протестируют вчерашний минимум 49,1/барр.