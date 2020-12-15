На выходных издание Washington Post сообщило, что госучреждения США недавно подверглись хакерской атаке, за которой, предположительно, стоят лица, связанные с Россией, и ситуация настолько серьезная, что по этому поводу прошло заседание Совета национальной безопасности. В этих условиях рубль вчера отставал от валют развивающихся рынков, укреплявшихся в первой половине дня, и торговался около 73 за доллар.

Ближе к вечеру в СМИ появились новые подробности инцидента с Алексеем Навальным. В этих условиях геополитическая неопределенность усилилась, а валюты развивающихся рынков и нефть стали дешеветь на фоне сообщений об ужесточении карантинных ограничений во многих странах. В результате рубль стал резко дешеветь и достиг 74 за доллар.

Сегодня утром он немного восстановился — до 73,7 за доллар, но на внешних рынках преобладает пессимизм. Учитывая высокую премию текущего курса рубля над фиксингом ЦБ — 72,92 по паре USD/RUB, мы бы не исключали высоких продаж валюты экспортерами в первые часы торгов, что могло бы позволить рублю укрепиться до 73,3. Однако цены на нефть могут продолжить снижение после публикации ежемесячного обзора нефтяного рынка от МЭА. Кроме того, американские инвесторы, вероятно, как и вчера, могут активно продавать рубль вечером. В этих условиях рубль вернется к 73,8 за доллар во второй половине дня.



