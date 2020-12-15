Индекс S&P снизился из-за усугубления ситуации с распространением коронавируса в США и опасений ужесточения ограничений. На этом фоне страны Азии также начинают действовать, сворачивая туристические программы после рекордных данных по новым случаям заражения.

Компания AstraZeneca объявила о покупке компании Alexion Pharmaceuticals. Согласно условиям сделки, акционеры Alexion получат $60 денежными средствами и 2,12 депозитарных расписок компании AstraZeneca за каждую акцию компании Alexion. Сделка подразумевает премию в 45% относительно цены закрытия акций Alexion в пятницу. AstraZeneca заявляет о синергии в размере $500 млн в год на протяжении ближайших трех лет. Сделка должна пройти одобрение акционеров и регуляторов и ожидается к закрытию в 3 кв. 2021г.

По нашим оценкам, новость, безусловно, позитивна для акционеров Alexion и подтверждает наше мнение о существенной недооцененности компании. Мы не раз выделяли то, что компания может стать объектом для поглощения с учетом ее низких мультипликаторов (P/S~4) и высоких темпов роста выручки. Объем сделки составит $39 млрд, рыночный мультипликатор P/S 6,7, что мы считаем вполне выгодной сделкой для AstraZeneca даже с учетом ожидаемого увеличения конкуренции по препарату Soliris.

Для акционеров Alexion сделка вполне удачна, но важно отметить, что часть сделки, которая будет оплачиваться акциями, подвержена рыночным колебаниям депозитарных расписок AstraZeneca. Кроме этого, сохраняется риск отказа в одобрении со стороны американских регуляторов, так как сделка транснациональная. Также мы ожидаем, что череда M&A сделок в секторе продолжится, так как крупным фармацевтическим компаниям нужны новые драйверы для роста выручки, а ряд компании средней и малой капитализации с хорошими пайплайнами экспериментальных препаратов торгуются на низких уровнях.

Корпорация Oracle Corporation сообщила финансовые результаты за 3 месяца, завершившихся 30 ноября 2020 года. Разводненная прибыль на одну акцию достигла $0,80 (+16% г/г, +11% к/к), чистая прибыль по GAAP – $2,4 млрд (+6% г/г, +8% к/к). Выручка корпорации за квартал составила $9,8 млрд (+2% г/г, +5% к/к), операционная маржа по GAAP подросла до 37% (прошлый год: 33%, прошлый квартал: 34%). Операционная рентабельность по GAAP показала положительную динамику в сравнении с годом ранее из-за опережающего роста выручки. «Облачная инфраструктура Gen2 привлекает клиентов и увеличивает доход со скоростью, превышающей 100% в год», — сказал председатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон. Спрос на облачную инфраструктуру второго поколения превышает план, и компания открывает новые центры обработки данных. Oracle открыла 13 дополнительных региональных центров обработки данных в 2020 году, чтобы довести общее количество до 29 региональных центров обработки данных по всему миру. Совет директоров объявил ежеквартальные денежные дивиденды в размере $0,24 на акцию находящихся в обращении обыкновенных акций. Дивиденды будут выплачены зарегистрированным акционерам на момент закрытия рабочего дня 7 января 2021 года с датой выплаты 21 января 2021 года.

В своих прогнозах на следующий квартал Oracle ожидает разводненную прибыль на одну акцию в диапазоне от $0,82 до 0,86$. По нашим оценкам, это позитивная новость для компании. Компания показывает хорошие финансовые результаты, и улучшение рентабельности свидетельствует о качественном росте выручки и уверенной рыночной позиции, которая позволит компании расти дальше.



