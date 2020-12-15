Завтра, 16 декабря, ФРС США примет решение по монетарной политике. Это событие будет очень важно для рынка казначейского долга. Доходность по десятилетним трежерис вплотную подошла к 1%. Острота момента заключается в том, что дальнейший рост доходности длинных облигаций может крайне негативно повлиять на американский рынок акций.

Пока общее мнение – на этом заседании FOMC не станет принимать решение об изменении программы QE в пользу покупки длинных облигаций. Однако в прогнозах ФРС намекнет на большую вероятность таких изменений. Также руководство ФРС должно конкретизировать сроки действия программы QE. Возможно, они заявят не о нескольких месяцах, а о действии программы, например, до 2022 года. В случае такого результата заседания FOMC рынок облигаций может остаться «при своих».

С моей точки зрения, при отсутствии конкретных действий длинные казначейские облигации США продолжат снижение, и доходность перевалит за 1%.