Факторы, влияющие на укрепление рубля к доллару, не изменились
Рекордное за последние 1,5 месяца укрепление доллара к рублю в понедельник, 14 декабря, было вызвано сочетанием негативных новостей. В частности, это — публикация прогноза ОПЕК, в котором были ухудшены прогнозы по потреблению нефти в 2021 году. Также были опубликованы новости об атаке русских хакеров на американские гос. органы, новости об участии российских танкеров для обхода эмбарго и санкций, наложенных США на Венесуэллу. Хорошо видно, что укрепление доллара к рублю началось после 17:00, когда этот новостной поток достиг американских трейдеров. Впрочем, с утра 15 декабря данное укрепление не было поддержано на Московской бирже, и рубль снова начал укрепляться к доллару.
Факторы, влияющие на укрепление рубля к доллару, не изменились. Курс доллара к рублю практически непрерывно снижался, начиная с 2 ноября, и как население, так и экспортеры, стараются продать доллар к концу года, чтобы зафиксировать курсовую прибыль по году. Напомним, что в январе доллар стоил 60 рублей.
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