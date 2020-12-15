"Лента" подошла к долгосрочному сопротивлению
В лидерах роста к середине сессии пребывали депозитарные расписки Ленты (+3,78%) и глобальные депозитарные расписки TCS Group (+3,08%). В лидерах снижения были бумаги РусГидро (-1,39%) и акции Аэрофлота (-1,27%).
Расписки Ленты во вторник продолжали уверенный рост и достигли максимума с сентября 2018 года 254,9 руб. Судя по всему, интерес к ритейлеру обеспечивается ожиданиями увеличения покупок перед новогодними праздниками, а также возможной защитной ролью бумаги в случае коррекционного снижения всего рынка.
С технической точки зрения котировки Ленты подошли к важному долгосрочному сопротивлению 255 руб., покупки до закрепления выше которого представляются весьма рискованными. Объемы торгов по бумагам на данный момент не столь высоки, что может затруднить преодоление важной отметки. Тем не менее, если сделать это покупателям все же удастся, Лента в ближайшие недели может продолжить постепенный рост вплоть до достижения 300 руб.
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