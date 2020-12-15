А все так хорошо начиналось… Общий настрой мировых рынков с утра в понедельник был просто великолепным – все свидетельствовало о росте, и позитив что называется «пёр» из всех щелей. Именно с таким настроением прошло вчера открытие основной торговой сессии. Все три основных индекса улетели вверх, прибавляя вплоть до 1% к закрытию пятницы. А старичок Dow Jones (DJIA-30) так вообще умудрился в течение первого часа торгов обновить свой абсолютный исторический максимум и теперь он составляет 30 325,79 пункта.

Однако удержаться на столь высоких уровнях индексам не удалось. Подвела в первую очередь нефть, чьи котировки покатились с горки и потащили за собой вниз акции нефтегазового комплекса. В итоге только средние потери в акциях нефтяных компаний составили 2,62%, а, потери в акциях нефтяных гигантов Exxon Mobil (XOM, —3,61%) и Chevron (CVX, —3,26%) оказались по итогам дня еще больше.

Настроение участникам рынка также испортил и президент Трамп, который выступил в диссонансе с законодателями и предложил свою альтернативную программу стимулирования экономики. Сейчас инвесторы очень внимательно следят за этим процессом и возможность любой заминки тут же негативно отражается на их настроении. Что собственно вчера мы и увидели.

На уровне отдельных акций также проявилось несколько негативных моментов. Причем они возникли там, где их никто в принципе не ждал. Так, на прошлой неделе одним из героев были акции компании The Walt Disney Company (DIS,-3,65%), подорожавшие в итоге за несколько дней более чем на 15%. Но вчера инвесторов холодным душем окатили аналитики BMO Capital Markets, которые заявили, что акции компании сильно перегреты и Netflix (NFLX, +3,81%) все равно лучше Disney. Как видим, реакция на эту слова со стороны инвесторов была весьма однозначной.

Вторым антигероем вчерашнего дня стали акции компании Pfizer (PFE, —4,64%). Хотя сам Pfizer в этом и не виноват. В принципе «под раздачу» попал не только Pfizer, но и все мейджоры медицинского сектора, которые взгрустнули после объявления о том, что британская AstraZeneca (AZN) намерена купить за 39 млрд. долларов биотехнологическую компанию Alexion Pharmateuticals (ALXN, +29,2%). Естественно, усиление конкурента никого не оставит равнодушным и это серьезно взволновало умы инвесторов.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 14 декабря было заключено чуть более 1,5 миллионов сделок с акциями 1390 эмитентов на общую сумму почти 1,5 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Поскольку вчерашняя волна страхов, появившаяся во второй половине дня, была поднята во многом благодаря спекулянтам, то сегодня про это те же самые спекулянты решили просто забыть. Главным поводом для сегодняшнего умеренного оптимизма стали сообщения с линии финансового фронта, где демократы и республиканцы пытаются договориться о Программе коронавирусной помощи и стимулирования экономики. Президент Трамп пытается правда в этом месте сыграть в свою игру, но на хромую утку уже, судя по всему, вообще перестали обращать внимание.

Главное же событие прошедшей ночи связано с тем, что законодатели, как и обещали, отбросили «весь мусор» и сошлись на главной и первоочередной программе помощи, которая составляет по последним данным 908 млрд. долларов. Это, конечно, не первоначальные почти 2 триллиона, о которых шла речь в октябре, но все равно это очень и очень много и инвесторы с нетерпением облизываются в ожидании новой порции больших денег. Естественно, эти мысли не могут не поддерживать рынок. Поэтому с самого утра фьючерсы на основные американские индексы уверенно держатся в зеленой зоне и прибавляют около полупроцента. Весь вопрос – смогут ли они удержаться на достигнутых уровнях и не повторится ли вчерашняя история, когда с утра все было великолепно, а к вечеру молоко все же скисло?

Все же думается, что и сегодня, и завтра – по крайней мере первая половина дня пройдет под контролем быков. Очень многие инвесторы сейчас возьмут паузу до завтрашней пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла, которую он даст по итогам 2-х дневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. И что бы там ни говорили скептики, заседания FOMC это всегда знаковое событие мимо которого пройти нельзя.

Поэтому участники рынка скорее всего и сегодня и завтра сосредоточатся в основном на локальных историях в отдельных акциях, а в целом же рынок будет стабилен и малоподвижен.