Как сообщило во вторник министерство торговли Китая, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Китай выросли на 6,3% за первые 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 899,38 млрд юаней ($137,3 млрд). Только за ноябрь прямые иностранные инвестиции выросли на 5,5% (г/г) до 98,7 млрд юаней ($15 млрд). Ноябрь стал восьмым месяцем положительного роста прямых иностранных инвестиций подряд. Данная тенденция позволила Пекину заявить, что страна является «безопасной гаванью» благодаря быстрому восстановлению после пандемии.

К примеру, несмотря на политические разногласия с Вашингтоном, американская группа Ivanhoé Cambridge, которая инвестирует в недвижимость за рубежом от имени государственной пенсионной системы Квебека, уже вложила $2 млрд в сектор логистики Китая за последние несколько лет. В июне, когда по всему миру свирепствовал коронавирус, было принято решение добавить к общей сумме еще $400 млн.

Прямые иностранные инвестиции в Китай резко упали в начале года, когда в стране появился коронавирус. Но быстрое восстановление после пандемии, а также неопределенность, который вирус вызвал по всему миру, теперь способствуют притоку денег в страну.

Это может поддержать долгосрочные планы Китая по расширению внутреннего потребления и постепенной либерализации иностранного участия в разных сферах экономики.

Считаем, что, если исключить влияние на показатель объема ПИИ сделок слияния и поглощения между Гонконгом и Китаем, наибольшая активность инвесторов проявится в таких секторах, как недвижимость, информационные и телекоммуникационные технологии, электронная коммерция и производство потребительских товаров.