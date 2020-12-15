На прошедшей неделе укрепление российского рубля продолжилось: курс USD/RUB опустился на 1,5% до отметки 72,95 руб., что стало минимальным значением за последние три месяца, а курс EUR/RUB снизился на 1,6% и закрылся на отметке 88,37 руб. В итоге стоимость бивалютной корзины из доллара и евро (в пропорции 55% и 45% соответственно) опустилась за неделю на 1,5% до 79,89 руб.

В начале текущей недели рубль растерял часть достигнутых позиций: курс нацвалюты по отношению к доллару вернулся к отметке 73,38 руб., а к евро – к уровню 89,06 руб. Поводом для смены настроений на рынке стало ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, в результате чего в ряде стран были ужесточены ограничительные меры для борьбы с пандемией. Так, в Германии было объявлено о введении полномасштабного карантина с 16 декабря. Также локдауны планируются в Нью-Йорке и Лондоне. При этом позитивный фактор начала вакцинации населения в крупнейших странах отошел на второй план, поскольку эффект от этого будет ощутим не ранее второй половины 2021 года.

Вместе с тем, цены на нефть удерживаются вблизи максимальных значений с марта текущего года, что благоприятно для российской валюты. В начале текущей недели наблюдалась временная просадка нефтяных котировок после публикации ежемесячного доклада ОПЕК: организация ухудшила свой прогноз мирового спроса на следующий год на 350 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее, падение было полностью «выкуплено», и цена нефти марки Brent вернулась на уровень выше $50 за баррель. Для нефтяных цен, как и для других рисковых активов, ключевым фактором, определяющим направление движения, остается ситуация с пандемией коронавируса. Если фокус внимания участников сместится с долгосрочных перспектив восстановления экономики на краткосрочные эффекты пандемии, на мировых рынках может последовать снижение аппетита к риску и, соответственно, падение цен на нефть и ослабление рубля.

Также следует отметить, что с 7 декабря был сокращен объем валютных интервенций Минфина на 0,3 млрд руб., до 2,2 млрд руб. ежедневно. В настоящий момент совокупный объем продаж валюты Минфином и Банком России составляет 6,3 млрд руб. в день. С начала следующего года валютные интервенции сократятся еще на 2,9 млрд руб. за счет окончания программы продажи валюты, полученной ЦБ от сделки с акциями Сбербанка. Таким образом, поддержка российской валюте со стороны регулирующих органов продолжит постепенно ослабевать, что может сыграть свою отрицательную роль при смене настроений на мировых рынках в худшую сторону.

Что касается других факторов, которые могут повлиять на динамику курса нацвалюты в ближайшие дни, необходимо отметить заседание ФРС, намеченное на 15-16 декабря, и заседание Банка России, которое состоится 18 декабря. Федрезерв, вероятно, сохранит нынешние параметры денежно-кредитной политики без изменений, однако интерес будет представлять общая оценка регулятором текущего состояния американской экономики, ее будущих перспектив, а также необходимости применения дополнительных мер монетарного стимулирования. Если говорить о предстоящем заседании Банка России, по его итогам мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%, что для курса рубля будет иметь нейтральное значение.

В части макроэкономической статистики, на прошлой неделе были опубликованы данные по ВВП России за III квартал. Согласно окончательной оценке, валовый выпуск сократился на 3,4% (г/г) в сравнении со снижением на 8,0% (г/г) во II квартале, что, однако, оказалось лучше консенсус прогноза в —3,6% (г/г).

На предстоящей неделе следует обратить внимание на публикацию в РФ ноябрьских данных по ВВП, безработице, розничным продажам и индексу цен производителей.