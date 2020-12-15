Инвестиционный банк полагает, что вакцинация повысит доверие инвесторов к рынку, резко усилит спрос на рисковые активы и, как следствие, вызовет отток из долгосрочных облигаций США. Это приведет к росту ставок в 10-летних бумагах до 1,15-1,35% годовых в базовом сценарии, а при самом позитивном развития событий – до 1,5%. Свой прогноз Wells Fargo строит на том, что вакцинация займет всего «пару месяцев» и будет достаточно эффективной, чтобы игроки рынка поверили в окончание рецессии.

На наш взгляд, указанный ориентир по доходности 10-летних бумаг США в целом соответствует тому уровню ключевой ставки, инфляции доллара и аппетиту к риску, которые мы наблюдаем сейчас и можем наблюдать на горизонте до года. Однако не стоит исключать и еще более медвежьего (по отношению к стоимости облигаций) сценария: если безработица в Америке будет восстанавливаться в первом полугодии хотя бы вполовину от тех темпов, которыми она падала в начале пандемии (сейчас она составляет 6,7% против 4,4% в марте и 14,7% в апреле), то ФРС может сменить свою риторику и задать ориентир по ставке на конце года от 0,5%. В этом случае доходности трежерис смогут подняться выше 1,5%.

Ожидаемый рост доходности в облигациях позитивен для фондов с государственными и корпоративными долговыми бумагами США. Крупнейший на данный момент ETF, ориентированный на облигации инвестиционного качества, это iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (тикер AGG). Включает в себя всю панораму американского рынка бондов от длинных ипотечных до ультракоротких правительственных. С начала года вырос на 7,2%, ставка дивиденда (формируется из облигационных купонов) – 2,7% годовых. Ожидаемый рост доходности базовых 10-лених трежерис на 0,4-0,6% соразмерно увеличит фиксированная ставку фонда – до 3,1-3,3% годовых.

Наиболее высокую фиксированную доходность традиционно приносят фонды «мусорных» бондов. Два крупнейших из них в США: JNK и HYG — сейчас платят 5,2% и 4,9% годовых, их акции выросли в этом году на 3,7% и 3,3% соответственно. Их бумаги опосредованно доступны на Московской бирже через покупку БПИФ класса High Yield Corp Bond. Соответственно в них также можно ожидать прироста ставки доходности в следующем году и, что важно, без роста кредитного риска, поскольку ставки заимствования в США остаются на рекордно низком уровне. Стоит напомнить, что фонды облигаций – ближайшая альтернатива валютным вкладам.