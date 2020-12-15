Открывшись вверх на неоднозначном внешнем фоне, рубль некоторое время активно повышался, корректируя мощное нисходящее движение вечерней сессии понедельника, произошедшее из-за резкого ухудшения внешнего фона, а также возросших геополитических рисков.

Вчера вечером американские фондовые индикаторы ускорили снижение, в то же время нефть почти полностью нивелировала провал, произошедший после открытия торгов в США. На этом фоне рубль в конце предыдущей сессии обновил недельный минимум к евро и приближался к аналогичному уровню в паре с долларом.

Сегодня в начале дня мировые индексы и нефтяные цены находились под давлением, но незадолго до нашего открытия перешли к подъему. В отсутствие свежих драйверов роста рынки вновь нервно реагируют на тяжелую ситуацию с пандемией, заставляющую вводить жесткие ограничения во многих ключевых регионах. На этом фоне не способствует активизации покупателей и неопределенность со сделкой по Brexit.

Несмотря на то что ситуация на мировых рынках после нашего открытия улучшилась, рубль вслед за кратковременным ростом и консолидацией возобновил быстрое снижение, продолжая испытывать относительную слабость.

Развивающиеся валюты поначалу демонстрировали умеренно негативную динамику, но незадолго до нашего открытия стали активно укрепляться. Правда, во второй половине дня ситуация в секторе стала ухудшаться.

Российский долговой рынок развивает нисходящую тенденцию, что является одной из главных причин слабости рубля. Индекс гособлигаций RGBI снижается пятую сессию подряд, в очередной раз обнови месячный минимум.

Нефть сохраняет стремление к росту

Вчерашний провал нефти, произошедший после старта американской сессии из-за негативных прогнозов ОПЕК по спросу, быстро выкупили. Сегодня в начале дня котировки находились под давлением, но после нашего открытия возобновили рост. Сейчас Brent прибавляет 0,3% около уровня $50,5.

Поддержку нефтяным ценам оказывает усиление напряженности в Персидском заливе, вызванное вооруженными атаками на нефтяные объекты. На этом фоне рынок нефти быстро нивелирует влияние драйверов снижения.

Тем не менее, учитывая кране негативный отраслевой отчет, вышедший на прошлой неделе, нефтяные цены могут резко отреагировать на новые данные по запасам и добыче в Штатах. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,5 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2 млн барр.

Доллар не смог развить восходящее движение

Вчера индекс доллара (DXY) резко отскочил от нового двухлетнего минимума, продемонстрировав мощное восходящее движение. Сегодня американская валюта консолидировалась, совершив рывок вверх в начале наших торгов. Однако затем DXY снизился, теряя сейчас 0,1% около отметки 90,6 п.

Пара EUR/USD к концу предыдущей сессии сумела нивелировать сильный откат от новой недельной вершины. В начале российской сессии евро просел, но быстро восстановился. Сейчас пара EUR/USD формируется вблизи значения 1,214.



