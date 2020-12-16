Во вторник, 15 декабря, фондовые рынки США закрыли день уверенным ростом основных индексов, чему способствовали окончание президентской выборной эпопеи, старт массовой вакцинации и близость к достижению согласия республиканцев и демократов в Конгрессе относительно нового пакета экономических стимулов. По итогам сессии Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 1,29%, до 3694,62 п. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился в цене на 1,25% и закрылся на уровне 12595,06 п.

Европейские индексы вчера закрылись преимущественно в зеленой зоне на фоне ожидания скорого начала вакцинации в ЕС и сохраняющейся надежды на сделку по Brexit. STOXX 600 укрепился на 0,25%, до уровня 392,84 п. Исключением стала Великобритания, где по фондовому рынку ударили статистика с рынка труда и обнаруженный в ряде регионов новый тип коронавируса. Оптимизма на Туманном Альбионе не прибавили новости о том, что британские депутаты были предупреждены о возможной необходимости проведения расширенного заседания Палаты Общин на следующей неделе с целью экстренного одобрения сделки по Brexit в случае, если переговорщики достигнут соглашения.

Сегодня внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается неплохой — с утра фьючерсы на американские индексы находятся в слабом плюсе, в т.ч., мартовские на S&P 500 торгуются с повышением на 0,02%. На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона тоже наблюдается рост. Долларовый индекс отступает на 0,02%.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,2% после публикации данных от Американского института нефти (API), показавших прирост запасов сырой нефти в США. К 8:29 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent теряют в цене 0,16% и находятся у отметки $50,68, январские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,13%, до $47,56.

Накануне торги на российском фондовом рынке завершились в «красной» зоне во главе с бумагами нефтегазового сектора. Внешний фон был неоднозначным, по итогам сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,21% до отметки в 3248,11 п. Индекс РТС уменьшился на 0,55% и закрылся на уровне 1390,46 п.

Отмечу, что в РФ сегодня не ожидается макроэкономической статистики, а в Соединенных Штатах в 22:00 мск станут известны итоги заседания ФРС, и спустя полчаса состоится пресс-конференция регулятора. В 18:30 мск появятся еженедельные данные EIA по запасам нефти на американских хранилищах.

Из корпоративных событий среды — сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2020 года компаний «ЛУКОЙЛ» и «Юнипро».