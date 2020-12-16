Российский рынок может отступить, несмотря на неплохой внешний фон
Во вторник, 15 декабря, фондовые рынки США закрыли день уверенным ростом основных индексов, чему способствовали окончание президентской выборной эпопеи, старт массовой вакцинации и близость к достижению согласия республиканцев и демократов в Конгрессе относительно нового пакета экономических стимулов. По итогам сессии Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 1,29%, до 3694,62 п. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился в цене на 1,25% и закрылся на уровне 12595,06 п.
Европейские индексы вчера закрылись преимущественно в зеленой зоне на фоне ожидания скорого начала вакцинации в ЕС и сохраняющейся надежды на сделку по Brexit. STOXX 600 укрепился на 0,25%, до уровня 392,84 п. Исключением стала Великобритания, где по фондовому рынку ударили статистика с рынка труда и обнаруженный в ряде регионов новый тип коронавируса. Оптимизма на Туманном Альбионе не прибавили новости о том, что британские депутаты были предупреждены о возможной необходимости проведения расширенного заседания Палаты Общин на следующей неделе с целью экстренного одобрения сделки по Brexit в случае, если переговорщики достигнут соглашения.
Сегодня внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается неплохой — с утра фьючерсы на американские индексы находятся в слабом плюсе, в т.ч., мартовские на S&P 500 торгуются с повышением на 0,02%. На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона тоже наблюдается рост. Долларовый индекс отступает на 0,02%.
Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,2% после публикации данных от Американского института нефти (API), показавших прирост запасов сырой нефти в США. К 8:29 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent теряют в цене 0,16% и находятся у отметки $50,68, январские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,13%, до $47,56.
Накануне торги на российском фондовом рынке завершились в «красной» зоне во главе с бумагами нефтегазового сектора. Внешний фон был неоднозначным, по итогам сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,21% до отметки в 3248,11 п. Индекс РТС уменьшился на 0,55% и закрылся на уровне 1390,46 п.
Отмечу, что в РФ сегодня не ожидается макроэкономической статистики, а в Соединенных Штатах в 22:00 мск станут известны итоги заседания ФРС, и спустя полчаса состоится пресс-конференция регулятора. В 18:30 мск появятся еженедельные данные EIA по запасам нефти на американских хранилищах.
Из корпоративных событий среды — сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2020 года компаний «ЛУКОЙЛ» и «Юнипро».
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