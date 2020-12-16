Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает торговаться выше 50,5 доллара за баррель, а валюты развивающихся стран удерживают позиции у уровней вчерашнего закрытия. На таком фоне ожидаем перехода рубля в консолидацию к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии сохранит позиции в районе 73,4 рубля. В дальнейшем национальная валюта может перейти к укреплению на фоне попыток продолжения роста на рынке энергоносителей. В результате, в рамках сегодняшних торгов доллар сделает еще один шаг к отметке 73 рубля. Отметим, что до конца недели ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 73-75 рублей с попытками пробоя его нижней границы.

Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,7%, отступив ниже 73,4 рубля, евро потерял 0,5%, закончив день в районе 89,2 рубля.