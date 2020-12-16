Доллар может сделать еще один шаг к 73 рублям
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает торговаться выше 50,5 доллара за баррель, а валюты развивающихся стран удерживают позиции у уровней вчерашнего закрытия. На таком фоне ожидаем перехода рубля в консолидацию к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии сохранит позиции в районе 73,4 рубля. В дальнейшем национальная валюта может перейти к укреплению на фоне попыток продолжения роста на рынке энергоносителей. В результате, в рамках сегодняшних торгов доллар сделает еще один шаг к отметке 73 рубля. Отметим, что до конца недели ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 73-75 рублей с попытками пробоя его нижней границы.
Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,7%, отступив ниже 73,4 рубля, евро потерял 0,5%, закончив день в районе 89,2 рубля.
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