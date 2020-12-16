Российский рынок акций вчера выглядел очень слабо, снизившись по индексу Мосбиржи на 0,2%, при довольно уверенном росте Америки, которая прибавила свыше процента, и ушедшей к многомесячным максимумам нефти. Таким образом, российский рынок подает сигналы о желании инвесторов частично зафиксировать прибыль и необходимости снять техническую перекупленность.

Однако особого желания продавать нет, вполне вероятно, что на какое-то время рынок заляжет в боковик и будет снимать техническую напряженность таким образом. При этом ждем перетекания спроса во «второй эшелон», который сильно отстал от основного рынка в последние недели.

Сегодня перед открытием наших торгов внешний фон складывается нейтральным: американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, слабо снижается нефть, противоречивая ситуация на рынке металлов. Так что ждем открытия нашего рынка без принципиальных изменений.

Как всегда, в периоды окончания восходящего тренда, лучше рынка могут быть акции «Газпрома», не участвовавшие в прошедшем ралли. Тем более у них есть драйверы роста: ожидание завершения достройки «Северного потока 2» уже в этом году, и рост цен на газ. Целью по бумагам газовой монополии является район 230 руб.

Опять против рынка могут пойти бумаги Мосбиржи, которые тянет вверх продолжающийся приток средств инвесторов. В последние дни года можно ждать еще одной порции средств от частных инвесторов за счет того, что бюджет завершает расчеты со своими контрагентами.

Вполне может пройти небольшая коррекция по акциям черных металлургов. Технически они перекуплены, но фундаментально стоят вполне обоснованно из-за резкого роста цен на сталь. На просадках бумаги можно аккуратно докупать.

Сегодня ждем итогов заседания ФРС США. Особый интерес представляет риторика регулятора относительно программы количественного смягчения. После увеличения европейской QE можно ждать аналогичных действий и от ФРС США.

Пара доллар-рубль начала вчерашний день с роста, но во второй половине дня вновь появились покупатели на рубль. Однако сильная поддержка по паре – 73 руб за доллар – так и не была даже протестирована. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы она была пробита в этом году.

Более вероятным является сценарий роста пары в район 76. В пользу этого сценария говорят как технические факторы, так и близость окончания налогового периода, а также ожидания традиционного увеличения денег в экономике в конце года.