Инвесторы ждут сигналов от ФРС
Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Перспективы ужесточения социальных ограничений в развитых странах оказали давление на спрос в транспортном и сырьевом секторах. В итоге Норникель (GMKN) и Лукойл (LKOH подешевели на 1.8%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.4%. Тем временем Полюс (PLZL) вырос на 4.1%, играя роль «защитного» актива. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 2.5%, корпорации Алроса (ALRS) – на 2.0%. Роснефть (ROSN) подорожала на 1.8% после сообщения об открытии нового газового месторождения в Карском море.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ашинского металлургического завода (AMEZ) подорожали на 7.6%, РусАква (AQUA) – на 5.8%, группы Белуга (BELU) — на 5.6%.
Фондовые индексы США повысились на 1.1% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Ожидания скорого принятия пакета фискальных мер стимулирования экономики США оказывают поддержку оптимизму инвесторов, отчасти компенсируя негативное влияние ограничительных мер. Между тем активность глобальных инвесторов в течение дня может оказаться невысокой в ожидании объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС, включая детализацию планов по выкупу активов. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 73.5 по паре доллар-рубль.
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