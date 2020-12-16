Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник.

Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,2%, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,15%, немецкий DAX прибавил 1,14%, а французский CAC вырос на 0,21%. Поводом для оптимизма стало объявление начала вакцинации от коронавируса и перспективы достижение соглашения между Великобританией и ЕС об отношениях после Brexit.

Тем не менее ситуация с коронавирусом в Европе остается напряженной. В Лондоне был введён самый высокий уровень ограничений из-за COVID-19, так как новый вариант коронавируса может вызвать увеличения уровня заражения. Италия может ввести частичную блокировку с 24 декабря до, по крайней мере, 2 января. Германия применит новые ограничения уже сегодня.

Американский рынок уверенно прибавил по итогам вторника. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 1,25% до 12595,5 пункта, Dow закрылся ростом на 1,13%, а S&P500 увеличился на 1,29% и составил 3694,6. В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. и BioNTech.

Apple Inc. продемонстрировали рост на 3% в ходе торговой сессии во вторник после того как стало известно, что компания планирует на 30% увеличить производства iPhone, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса в 2021 году.

Ростом на 3% также отметились бумаги Eli Lilly после того, как компания сообщил о планах по повышению дивидендов на 15%.Котировки Baidu выросли на 10%. Драйвером резкого роста стала информация, согласно которой Baidu рассматривает возможность создания собственных электромобилей и уже провел соответствующие переговоры с автопроизводителями.

В среду в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке. Ожидается, что ФРС может рассмотреть дополнительные стимулы, если не будет просматриваться дополнительного налогово-бюджетное стимулирование. После недели «распродажных» настроений американский рынок смог стабилизироваться, а те компании, которые несколько дней назад задавали тон снижению, теперь тянут индексы наверх. Будем надеяться, что неприятные сюрпризы декабря на этом закончились.