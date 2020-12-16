Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3240-3260 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3270, 3280 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи может временно стабилизироваться недалеко от отметки 3250 п. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Как обычно, максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК). Поздно вечером станет известно решение по процентной ставке ФРС (22.00 МСК) и состоится пресс-конференция по этому поводу (22.30 МСК).

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.21%) и РТС (-0.55%) завершили основные торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Но по итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.37%.

Таким образом, рублевый индекс МосБиржи провел вчерашний день в состоянии консолидации около своего свежего исторического максимума. Он выглядел несколько слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Его дальнейший рост объективно затрудняется накопившейся за полтора месяца перекупленностью.

Между тем, позитивные внешние сигналы вчера поступали не только с фондовых рынков, но и со стороны сырьевых котировок. Утром фьючерсы на нефть сорта Brent сумели удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $50 за баррель. А во второй половине дня они уже сдвинулись ближе к отметке $51.

Среди значимых внешних новостей надо отметить известие о том, что демократ Джо Байден получил необходимое для победы количество голосов членов коллегии выборщиков. Таким образом, предварительные итоги президентских выборов в США оказались подтверждены. Официальная смена хозяина «Белого дома» должна состояться 20 января. Появление окончательной определенности в этом вопросе стоит трактовать как позитивный сигнал для рынков.

Ноябрьская статистика по изменению объемов промышленного производства и загрузки мощностей в США оказалась несколько лучше прогнозов. Это стало одним из факторов сильного закрытия рынка акций за океаном. Кроме того, свою позитивную роль продолжают играть новости по поводу начала вакцинации от коронавируса и ожидания принятия нового пакета мер по поддержке экономики Соединенных Штатов.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние контанго величиной в 9 п. или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне неоднородной динамики индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4%.

Заметно сильные рынка торговались бумаги золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, +3.52%), Polymetal (POLY RM, +1.56%), Petropavlovsk PLC (POGR RM, +4.14%), Селигдар-ао (SELG RM, +1.38%), Селигдар-ап (SELGP RM, +2.26%). По-видимому, спрос на защитные акции был связан с опасениями скорого начала коррекционного спада российских фондовых индексов от достигнутых высоких уровней.

Взаимосвязанные бумаги OZON-адр (OZON RM, +4.30%) и АФК Система (AFKS RM, +3.92%) сменили свое недавнее падение на опережающий прирост. Это движение стоит оценивать как технический отскок. В целом же они продолжают нащупывать новые уровни после недавних сильных движений, связанных с суперуспешным IPO интернет ритейлера OZON. Компания АФК Система остается одним из двух крупнейших акционеров «Озона».

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, +2.20%), ММК (MAGN RM, +1.94%), Алроса (ALRS RM, +1.71%), МосБиржа (MOEX RM, +1.44%), TCS-гдр (TCSG RM, +3.27%), Лента др (LNTA RM, +4.40%). Как мы видим, покупки носили выборочный характер и относились к самым разным секторам рынка.

Бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.05%) отступили от своего недавнего исторического максимума. Этому способствовало заявление представителя горно-металлургической компании о том, что дивидендная доходность по ее акциям вряд ли останется двузначной после истечения срока действия акционерного соглашения. Добавим, что необходимо учитывать и большую вероятность выплаты «Норникелем» в 2021 году крупной компенсации в бюджет за вред окружающей среде, нанесенный в результате крупного разлива дизельного топлива вблизи Норильска. Ее предварительная оценка озвучена в размере 147.7 млрд руб.

Хуже рынка также закрылись бумаги Детский Мир (DSKY RM, —2.55%), Аэрофлот (AFLT RM, —1.18%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.14%), iQIWI (QIWI RM, —2.67%), Русгидро (HYDR RM, —1.48%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.2%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.



