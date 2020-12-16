Российский рынок акций во вторник попробовал оперативно отыграть потери понедельника, однако подъем достаточно быстро прекратился. Опережающий рост в голубых фишках мы уже не наблюдаем, а обороты торгов в ближайшее время будут постепенно сокращаться вплоть до январских праздников.

В условиях недостатка свежих драйверов роста рынки вновь нервно реагируют на тяжелую ситуацию с пандемией, заставляющую вводить ограничения во многих странах. Фактор начала вакцинации уже ранее был заложен в цены и воспринимается лишь в качестве среднесрочной поддержки.

В то же время отметим, что на рынке акций США ситуация вчера развивалась по позитивному сценарию. Ближе к закрытию индекс S&P 500 торговался в плюсе на 1,3%. Главным локомотивом роста выступили акции Apple, подскочившие на 5% на сообщениях о планах увеличения объема производства iPhone.

Сегодня центральным событием станет заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. В фокусе комментарии регулятора по поводу перспектив программы количественного смягчения (QE).

Что касается индекса Мосбиржи, то снижение последних двух сессий пока выглядит довольно скромным по сравнению с масштабом прошедшего ралли. Но на фоне умеренного повышения других рынков наша динамика видится излишне негативной. Тем более, что цены на нефть остаются около рекордных значений последних месяцев. Фьючерсы Brent во вторник прибавили почти процент и закрывались около $50,75. Сегодня будем внимательно следить за статистикой по запасам нефти в США от EIA. На прошлой неделе они резко выросли, однако это могло быть разовым явлением на фоне роста импорта и падения экспорта.

По индексу Мосбиржи ближайшим ориентиром снизу выступает предыдущий исторический максимум — это район 3225 п. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится ближе к 3160 п. Что касается перспектив роста, то цели в районе 3400–3420 п. переносятся на следующий год. Дойти до них в оставшиеся дни декабря будет сложно.

Фаза коррекции — это не обязательно снижение. Снять накопленную за полтора месяца перекупленность можно простым переходом в формат боковика. Этому может способствовать общее снижение торговой активности в связи с приближением конца года. В таких условиях может начаться период, когда попеременно выстреливают отдельные инструменты второго эшелона без важных корпоративных новостей — подобные ситуации ранее мы уже много раз видели. Например, накануне что-то подобное наблюдалось в акциях Ленты (+4,4%). Новые максимумы показали акции ФосАгро (+2,3%).

Если же говорить о голубых фишках, то устойчивей остальных могут выглядеть акции Газпрома на фоне роста цен на газ.

Сегодня на Московской бирже последний день перед закрытием реестра для получения дивидендов сразу у трех крупных компаний: Лукойл, X5 Retail Group и Юнипро. Завтра эти бумаги откроются с небольшими гэпами вниз. Сильнее остальных снизятся акции Юнипро, так как дивдоходность находится на уровне 3,9% по текущим ценам. А вот для Лукойла отсечка может оказаться практически незаметной, ведь выплаты составят всего 46 руб. на бумагу.

Кроме того, Минфин сегодня проведет аукцион размещения гособлигаций. На этот раз помимо ОФЗ с постоянным купоном 26234 (погашение в 2025 г.) ведомство предложит бонды 52003, у которых номинал привязан к уровню инфляции. Сейчас эти бумаги позволяют зафиксировать доходность примерно на уровне 2,6% свыше индекса потребительских цен на горизонте до 2030 г.

Пара USD/RUB после спуска до 72,8 на этой неделе отскочила к 74, а вчера вновь начала снижаться. В результате по доллару мы сейчас видим начало боковой консолидации. При прочих равных поводов для стремительного ослабления рубля пока нет. Ситуацию может изменить более глубокий откат цен на нефть или обострение геополитических факторов. Без этого локальный коридор 72,8–74 останется актуальным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,06%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,4% и находятся около уровня $50,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.



