Ожидания на старт дня

Ситуацию на внешних рынках перед стартом торгов в России нельзя назвать однозначно позитивной. Конечно, индекс доллара продолжает снижаться, теряя менее 0,1%. Однако отметим слабость сырьевых контрактов, включая нефть и никель. Рост азиатских индексов также не смотрится убедительным. Дефицит свободных денег на рынке, на который указывает опрос Bank of America, может оказаться фактором сдерживания дальнейших покупок активов. Из статистики дня выделим инфляцию в Великобритании, а также публикацию предварительных индексов деловой активности по различным странам.

Отечественный рынок демонстрирует перегретость

По итогам торгов 15 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,21% до 3248,11 п., а РТС на 0,55% до 1390,46 п. Корпоративный фон был весьма скудным, поэтому на рынок больше влияния оказывал фактор общей перекупленности. Внешний фон, в целом, был позитивный. Нефть смогла ликвидировать утренние потери. Индексы Европы и США заметно повышались. Впрочем, также можно говорить о негативе из США, где вновь обвиняют российских хакеров во взломе информационных систем, включая почтовые серверы министерства торговли и казначейства. Естественно, что МИД РФ отверг какие-либо обвинения, но для американской политической системы не требуются доказательства, а лишь собственные намерения. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 92,705 млрд рублей. Худший результат показал нефтегазовый сектор, упав на 0,32%. Рост на 1,08% был в секторе потребления, на 0,91% в финансах и 0,84% в металлах и добыче.

Бумаги золотодобывающих компаний показали существенный рост на фоне роста котировок золота. Металл дорожал более чем на 1,2%. Соответственно, акции золотодобытчиков оказались среди лидеров в составе индекса МосБиржи: «Полюс» (+4,07%), «Петропавловск» (+4,05%), TCS Group (+3,82%), АФК «Система» (+2,53%) и «Алроса» (+1,97%). Худший результат показали «Детский Мир» (-4,62%), QIWI (-2,42%), «Сургутнефтегаз» (-1,9%), ГМК «Норникель» (-1,82%) и «ЛУКОЙЛ» (-1,78%). Акции «ЛУКОЙЛ» снижались перед дивидендной отсечкой. Соответственно в среду они будут торговаться уже без дивидендов в размере 46 рублей на бумагу.

Рубль игнорирует санкционные риски

Рубль весьма недолго реагировал на очередную волну новостей о российских хакерах в недрах информационных систем американского правительства. Более важным для него является динамика цен на нефть и общие тенденции на глобальном Forex. К вечеру вторника индекс доллара терял более 0,2%, торгуясь около отметки 90,50 п. Конечно, основные потери американец понёс в паре с фунтом, который живёт надеждами на успешное завершение торговых переговоров Лондона и Брюсселя, но и евро продвинулся к отметке $1,22. В среду Минфин РФ проведёт очередные аукционы ОФЗ. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года и ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года. Оба аукциона пройдут в объёмах, доступных для размещения в каждом выпуске. Соответственно, можно будет понять степень каких-либо опасений на рынке, или их отсутствие. К вечеру вторника доллар слабел на 0,65% до 73,39, а евро на 0,51% до 89,345.

Законодатели США грозятся принять экономический пакет и бюджет до Рождества

Американский рынок смог закрыть день в плюсе. Dow Jones вернулся выше 30000 пунктов, а NASDAQ переписал свой исторический максимум. Акции Apple внесли самый заметный вклад в позитивный итог дня, подорожав на 5,01% на новостях об увеличении производства iPhone в I квартале на 30%. Однако это было не главным. Уже после закрытия регулярной сессии состоялись переговоры лидеров большинства и меньшинства палаты представителей и сената по вопросам пакета экономической поддержки. Легендарный инвестор Уоррен Баффет назвал текущую ситуацию экономической войной и призвал законодателей поспешить с мерами стимулирования, особенно в области защиты занятости. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил журналистам, что прогресс на переговорах был достигнут и пакет мер поддержки может быть одобрен в ближайшем будущем. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шуммер также выразил оптимизм после переговоров. В любом случае, Макконнелл сообщил, что Конгресс не уйдёт на рождественские каникулы без одобрения бюджета и принятия пакета помощи. Однако он призвал пока не заниматься меньшей частью поддержки, касающейся выделения средств местным организациям и юридической поддержке бизнеса в условиях пандемии. Естественно, что демократы настаивают на финансировании местных администраций, но, похоже, данная часть пакета может задержаться до нового года.

Статистика дня была преимущественно слабой. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в декабре до 4,9 п. с 6,3 п. в ноябре и ожиданиях роста до 6,9 п. Промышленное производство выросло за ноябрь на 0,4%, но в годовом выражении падение усилилось до —5,5% с —5,0% в октябре.

На Wall Street пока преобладают позитивные настроения, но опрос управляющих от Bank of America указывает на сигналы возможной слабости рынка в среднесрочной перспективе. По данным BofA, объёмы наличных в портфелях упали до 4% в декабре, что является минимальным значением с 2013 года. Таким образом, дефицит свободных денег может привести к коррекции рынка акций. Поводом для этого также могут стать новые инициативы в Европе. Накануне Еврокомиссия презентовала очередные законодательные инициативы, которые ограничивают монополизм крупных IT компаний. В частности, предполагается, что такие компании, как Apple и Google, должны будут предоставить возможность свободного удаления предустановленных приложений и отказаться от практики преференций в поисковых результатов. Также был представлен Цифровой акт, который предусматривает возможность блокировки незаконного, или потенциально вредного, контента. Естественно, что нарушения любых из предложенных норм приведёт к штрафам. Пока бумаги информационных гигантов не реагируют на будущие законодательные изменения. Apple подорожала на 5,01%, а Alphabet на 0,44%. Из интересных корпоративных событий также можно отметить рост акций фармацевтической Eli Lilly более чем на 6% на новостях об увеличении дивидендных выплат на 15% и покупке Prevail Therapeutics за $1 млрд. Бумаги китайского информационного гиганта Baidu подорожали на 13,83% благодаря новостям о том, что компания рассматривает создание подразделения по производству электромобилей. Лучшими секторами были энергетический (+1,92%) и коммунальный (+1,94%).

Поставщики Apple растут на ожиданиях увеличения производства

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе после позитивного дня на Wall Street. Дорожали акции поставщиков компонентов для Apple, что является реакцией на информацию в СМИ об увеличении производства iPhone в I квартале. Япония сообщила о том, что экспорт в ноябре упал на 4,2%, хотя ожидался рост на 0,5%. Импорт упал на 11,1% при ожиданиях снижения на 10,5%. Однако также отметим, что предварительный PMI Японии в производственной сфере восстановился в декабре до 49,7 п. с 49,0 в ноябре.

Запасы в США выросли, придавив оптимизм в нефти

Нефть торговалась в небольшом минусе на фоне роста запасов в США. По данным API, на неделе до 11 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,97 млн бар. Запасы бензина увеличились на 0,83 млн бар., а дистиллятов на 4,8 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут снижения запасов нефти на 1,9 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 2,6 млн бар. и дистиллятов на 1,1 млн бар. Также можно говорить о влиянии прогнозов от Международного Энергетического Агентства, которое ухудшило ожидания по восстановлению спроса в 2021 году на 170 тыс. бар. суточного потребления до 5,7 млн бар. Связано это, прежде всего, с предполагаемым более медленным восстановлением авиаперевозок.



