Падение в промышленности было намного меньше, чем ожидалось. Согласно данным Росстата, в ноябре 2020 г. промышленное производство сократилось на 2,6% год к году после снижения на 5,5% в октябре. Этот результат оказался значительно лучше ожиданий рынка (консенсус-прогноз Интерфакса предполагал минус 5,1%) и нашей оценки (минус 4,6%). Таким образом, с учетом корректировки на сезонный и календарный факторы в ноябре выпуск промышленной продукции вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам января–ноября промышленность сократилась на 3% с уровня годичной давности.

Обрабатывающая промышленность неожиданно вернулась к росту. Производство в секторе добычи полезных ископаемых уменьшилось в ноябре на 7,6% год к году после снижения на 9% месяцем ранее. При этом добыча нефти упала на 11% относительно уровня годичной давности, добыча угля – на 11,1%, добыча газа – на 2%. В обрабатывающей промышленности в ноябре производство увеличилось на 1,1% год к году после минус 3,7% в октябре. Умеренный рост наблюдался в деревообрабатывающей и химической промышленности, производстве табачных, текстильных, готовых металлических, резиновых и пластмассовых изделий, одежды, лекарственных средств, компьютеров, электронного и электрического оборудования, машин, автотранспортных средств, а также мебели и прочих готовых изделий. В то же время резкий спад зафиксирован в производстве изделий из кожи, кокса и нефтепродуктов, прочих транспортных средств, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. Объемы обеспечения электроэнергией, газом и паром год к году снизились на 2,8% после сокращения на 2,9% в октябре. В секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов производство увеличилось на 3,3% по сравнению с плюс 4,1% месяцем ранее.

В краткосрочной перспективе ожидаем углубления спада в промышленности. По нашему мнению, в ноябре темпы падения добычи нефти (из-за сохраняющихся значительных ограничений в рамках сделки ОПЕК+) и угля (что, скорее всего, связано с низким спросом в странах – основных торговых партнерах РФ) оставались достаточно высокими. В обрабатывающей промышленности в ноябре производство выросло по сравнению с уровнем годичной давности, чему, по всей видимости, способствовало резкое увеличение государственных расходов (расходы федерального бюджета в прошлом месяце увеличились на 48% год к году). При этом негативное влияние на темпы роста оказал относительно слабый потребительский спрос на фоне высоких показателей заболеваемости, а также сохраняющаяся сильная турбулентность на финансовых рынках. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе сложная эпидемиологическая обстановка продолжит оказывать негативное влияние на темпы роста промпроизводства. Кроме того, согласно нашим оценкам, в декабре текущего года темпы роста расходов бюджета снизятся до 6,7% год к году (мы ожидаем, что расходы составят 3,52 трлн руб. по сравнению с 3,29 трлн руб. в декабре 2019 г.), чего недостаточно для закрепления позитивных тенденций в обрабатывающей промышленности. Таким образом, согласно нашим расчетам, по итогам нынешнего года промпроизводство снизится на 3,2%, а в 2021 г. оно увеличится на 3,5%.