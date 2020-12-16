Рынки завершили вчерашнюю торговую сессию в плюсе на новостях о том, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси договорились о личной встрече с целью обсуждения нового пакета мер поддержки экономики США. МакКоннелл также обещал продержать конгрессменов в Вашингтоне до принятия законопроекта, несмотря на приближающиеся праздники. Между тем СМИ сообщили о том, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признало эффективной еще одну вакцину – которую разработала компания Moderna, – и в скором времени одобрит ее широкое использование. Что касается макроэкономических показателей, темпы роста промышленного производства в США снизились до +0,4% м/м в ноябре с +1,1% в предыдущем месяце. Однако консенсус-прогноз Bloomberg был еще хуже – на уровне +0,3% м/м. Индекс производственной активности в обрабатывающих отраслях США (Empire State Manufacturing) за декабрь снизился до 4,9 против ожиданий аналитиков на уровне 6,3.

MSCI EM и Shanghai Composite по итогам дня практически не изменились, Nikkei 225 снизился на 0,2%, DAX вырос на 1,1%, FTSE 100 опустился на 0,3%, S&P 500 повысился на 1,3%. UST прибавили в доходности 1–2 бп, 10-летний бенчмарк закрылся на отметке 0,91%. Котировки сырьевых товаров продолжили расти, и соответствующий индекс агентства Bloomberg повысился на 0,7%, снова обновив шестилетний максимум. Цена нефти Brent выросла на 0,9%, до 50,8 долл./барр., практически проигнорировав данные Американского института нефти о росте запасов нефти в стране на 1,7 млн барр. за неделю. Цена золота выросла на 1,4%, до 1854 долл./унц.

Индекс доллара (DXY) снизился на 0,3%, впервые за последние 2,5 года опустившись ниже 90,5 на фоне укрепления фунта на 1% к доллару. EUR подорожал на 0,1% к доллару. Индийская и индонезийская рупии ослабли на 0,1–0,2% к доллару, турецкая лира, тайский бат и китайский юань укрепились на 0,2%, бразильский реал подорожал на 0,7%, южноафриканский ранд – на 1%, мексиканское песо – на 1,6%. Рубль оказался в числе лидеров среди валют развивающихся стран, укрепившись на 0,8%, до 73,26 за доллар. Валюты развитых стран-экспортеров также показали хорошую динамику: норвежская крона укрепилась на 0,3% к евро, канадский доллар подорожал на 0,5% к доллару.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос Bank of America, проводившийся с 4 по 10 декабря, управляющие активами впервые с мая 2013 г. снизили долю денежных средств в своих портфелях до уровней ниже весов в индексах, на которые они ориентируются. В то же время они занимают самые оптимистичные позиции в акциях и сырьевых товарах с февраля 2011 г. Самым предпочтительным классом активов для них являются акции развивающихся рынков – участвовавшие в опросе инвесторы нарастили их вес в портфелях на 19 пп, и теперь он превышает свой нормативный уровень на 55%, что является самым высоким показателем с 2010 г. Среди участников опроса 42% ожидают, что вакцина от Covid-19 начнет оказывать поддержку экономическому росту во втором квартале 2021 г., в то время как рекордные 76% прогнозируют увеличение наклона кривой. В целом мы относимся к результатам опроса с осторожностью, поскольку такое заметное предпочтение рисковым активам среди инвесторов может быть ранним признаком надвигающейся коррекции, которая в прошлом часто совпадала с похожими экстремумами в стоимости, позиционировании и настроениях инвесторов.

Сегодня будут объявлены итоги очередного заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Участники рынка ожидают, что Федрезерв продлит действие программы количественного смягчения вплоть до достижения целевых показателей по инфляции и уровню безработицы. Кроме того, FOMC может увеличить дюрацию портфеля облигаций в рамках программы покупки активов, включив в нее 30-летние UST. Такой шаг будет представлять собой форму контроля кривой доходности и позволит ФРС контролировать ставки по ипотечным кредитам в стране. Федрезерв также заинтересован не допустить резкого повышения доходностей казначейских облигаций, которое может затормозить процесс восстановления экономики. Как ожидается, увеличивать объем ежемесячной покупки активов (на данный момент – 120 млрд долл.) регулятор не станет, особенно на фоне повышенных котировок американских акций и ультрамягких финансовых условий. Между тем Национальный банк Венгрии вчера оставил ключевую ставку без изменений, что соответствует ожиданиям рынка. Венгерский регулятор сохранил осторожную риторику с учетом угрозы ускорения инфляции, связанной в первую очередь с потенциальным падением спроса на активы развивающихся стран.



