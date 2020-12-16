Во вторник нефтяные цены сохраняли позитивную динамику несмотря на снижение прогнозов по спросу от МЭА и рост запасов нефти в США по данным API. Игнорирование негативных новостей свойственно пиковой стадии восходящего тренда, когда рост цен приобретает избыточный характер. На горизонте ближайших дней преобладают коррекционные риски, которые могут увести фьючерсы на Brent ниже $50 за баррель в район $48–49.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник, вслед за ОПЕК, понизило прогноз по спросу на 2020 и 2021 г. Прогноз падения спроса в 2020 г. был понижен на 50 тыс. б/с, прогноз на 2021 г. — на 170 тыс. б/с. Около 80% от общего падения спроса в 2021 г. по сравнению с 2019 г. в размере 3,1 млн б/с будет приходиться на авиационное топливо. Спрос на бензин и дизельное топливо вернется к 97–99% от уровней 2019 г.

Мировые поставки нефти, по оценке МЭА, в ноябре выросли на 1,5 млн б/с. В декабре добыча может вновь вырасти в преддверии смягчения сделки ОПЕК+ с января. В 2021 г. добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 0,4 млн б/с после падения на 1,3 млн б/с в 2020 г.

Специалисты агентства по-прежнему достаточно критически настроены к рыночной эйфории вокруг вакцинации. По мнению МЭА, достигнуть критической массы вакцинированных людей, которая позволит избежать новых локдаунов, удастся только через несколько месяцев. На краткосрочном горизонте агентство не исключает ужесточения мер социального дистанцирования из-за сезона отпусков и нового всплеска заболеваемости.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика от Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 1,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 165 000 баррелей. Запасы бензина выросли на 0,8 млн баррелей (прогноз +1,6 млн), запасы дистиллятов выросли на 4,8 млн баррелей (прогноз +0,9 млн). Импорт нефти снизился на 68 000 б/с.

Статистика вышла в умеренно негативном ключе, запасы нефти и дистиллятов выросли больше прогнозов. Рынок демонстрирует слабую реакцию, динамика фьючерсов близка к нейтральной. Сегодня в 18:30 МСК будут опубликованы официальные данные от EIA.



