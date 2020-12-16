Понижен прогноз спроса на нефть ОПЕК во 2–3 кв. 2021 г. Вчера МЭА опубликовало очередной ежемесячный обзор рынка нефти (OMR), в котором прогноз спроса на нефть в мире понижен на 0,2 млн барр./сутки до 94,7 млн барр./сутки в 1 кв. 2021 г. и на 0,4 млн барр./сутки до 95,4 млн барр./сутки во 2 кв. 2021 г. Прогноз добычи вне ОПЕК снижен на 0,3 млн барр./сутки в 1 кв. 2021 г. до 62,8 млн барр./сутки, однако повышен на 0,3 млн барр./сутки во 2 кв. 2021 г. до 63,6 млн барр./сутки. Прогноз спроса на нефть ОПЕК был увеличен на 0,1 млн барр./сутки в 1 кв. 2021 г. до 26,6 млн барр./сутки, однако понижен во 2 кв. 2021 г. на 0,7 млн барр./сутки до 26,5 млн барр./сутки, а в 3 кв. 2021 г. – на 0,4 млн барр./сутки до 29,1 млн барр./сутки. Прогноз спроса на нефть ОПЕК в 4 кв. 2021 г. не изменился — 29,9 млн барр./сутки.

Ухудшен прогноз потребления авиакеросина на 2021 г. Прогнозы потребления нефтепродуктов в мире в 4 кв. 2020 г. и в 1 кв. 2021 г. скорректированы вниз на 0,2 млн барр./сутки, в 3 кв. 2021 г. – всего на 0,1 млн барр./сутки, а в 4 кв. 2021 г. прогноз потребления повышен на 0,1 млн барр./сутки. Таким образом, наиболее значительной была понижающая корректировка прогноза спроса на 2 кв. 2021 г. – на 0,4 млн барр./сутки. Она стала следствием понижения прогноза для членов ОЭСР как в Европе (на 0,2 млн барр./сутки), так и в Америке (также на 0,2 млн барр./сутки). В целом прогноз спроса на 2021 г. был снижен на 0,17 млн барр./сутки до 96,9 млн барр./сутки из-за ухудшение перспектив восстановления авиаперевозок. Спрос на бензин и дизельное топливо, по мнению МЭА, составит в 2021 г. 97–99% уровня 2019 г. Со стороны предложения основная корректировка на следующий год — повышение прогноза добычи в США и Канаде во 2 кв. 2021 г.

Дефицит нефти на мировом рынке может оказаться ниже 1 млн барр./сутки во 2 кв. 2021 г. Прогноз МЭА на 2 п/г 2021 г. по-прежнему основан на консервативном сценарии восстановления мировой экономики. Как и в случае с прогнозом ОПЕК, быстрое разворачивание программ вакцинации в 1 п/г 2021 г. может улучшить динамику спроса начиная с середины года. Важное отличие от сценария ОПЕК — довольно пессимистический взгляд МЭА на баланс спроса и предложения нефти в мире во 2 кв. 2021 г. Прогноз спроса на нефть ОПЕК во 2 кв. 2021 г. у МЭА на 1 млн барр./сутки ниже, чем у экспертов ОПЕК. Если в 1 кв. 2021 г. дефицит нефти на рынке в сценарии МЭА может приблизиться к 1 млн барр./сутки, то во 2 кв. он должен быть значительно меньше, если добыча ОПЕК превысит 26 млн барр./сутки. При этом спрос на нефть ОПЕК существенно вырастет в 3 кв. 2021 г. – на 2,6 млн барр./сутки квартал к кварталу, а дефицит на рынке может превысить в результате 3 млн барр./сутки.