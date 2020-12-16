МЭА понизило прогноз спроса на нефть ОПЕК во II квартале 2021 года
Понижен прогноз спроса на нефть ОПЕК во 2–3 кв. 2021 г. Вчера МЭА опубликовало очередной ежемесячный обзор рынка нефти (OMR), в котором прогноз спроса на нефть в мире понижен на 0,2 млн барр./сутки до 94,7 млн барр./сутки в 1 кв. 2021 г. и на 0,4 млн барр./сутки до 95,4 млн барр./сутки во 2 кв. 2021 г. Прогноз добычи вне ОПЕК снижен на 0,3 млн барр./сутки в 1 кв. 2021 г. до 62,8 млн барр./сутки, однако повышен на 0,3 млн барр./сутки во 2 кв. 2021 г. до 63,6 млн барр./сутки. Прогноз спроса на нефть ОПЕК был увеличен на 0,1 млн барр./сутки в 1 кв. 2021 г. до 26,6 млн барр./сутки, однако понижен во 2 кв. 2021 г. на 0,7 млн барр./сутки до 26,5 млн барр./сутки, а в 3 кв. 2021 г. – на 0,4 млн барр./сутки до 29,1 млн барр./сутки. Прогноз спроса на нефть ОПЕК в 4 кв. 2021 г. не изменился — 29,9 млн барр./сутки.
Ухудшен прогноз потребления авиакеросина на 2021 г. Прогнозы потребления нефтепродуктов в мире в 4 кв. 2020 г. и в 1 кв. 2021 г. скорректированы вниз на 0,2 млн барр./сутки, в 3 кв. 2021 г. – всего на 0,1 млн барр./сутки, а в 4 кв. 2021 г. прогноз потребления повышен на 0,1 млн барр./сутки. Таким образом, наиболее значительной была понижающая корректировка прогноза спроса на 2 кв. 2021 г. – на 0,4 млн барр./сутки. Она стала следствием понижения прогноза для членов ОЭСР как в Европе (на 0,2 млн барр./сутки), так и в Америке (также на 0,2 млн барр./сутки). В целом прогноз спроса на 2021 г. был снижен на 0,17 млн барр./сутки до 96,9 млн барр./сутки из-за ухудшение перспектив восстановления авиаперевозок. Спрос на бензин и дизельное топливо, по мнению МЭА, составит в 2021 г. 97–99% уровня 2019 г. Со стороны предложения основная корректировка на следующий год — повышение прогноза добычи в США и Канаде во 2 кв. 2021 г.
Дефицит нефти на мировом рынке может оказаться ниже 1 млн барр./сутки во 2 кв. 2021 г. Прогноз МЭА на 2 п/г 2021 г. по-прежнему основан на консервативном сценарии восстановления мировой экономики. Как и в случае с прогнозом ОПЕК, быстрое разворачивание программ вакцинации в 1 п/г 2021 г. может улучшить динамику спроса начиная с середины года. Важное отличие от сценария ОПЕК — довольно пессимистический взгляд МЭА на баланс спроса и предложения нефти в мире во 2 кв. 2021 г. Прогноз спроса на нефть ОПЕК во 2 кв. 2021 г. у МЭА на 1 млн барр./сутки ниже, чем у экспертов ОПЕК. Если в 1 кв. 2021 г. дефицит нефти на рынке в сценарии МЭА может приблизиться к 1 млн барр./сутки, то во 2 кв. он должен быть значительно меньше, если добыча ОПЕК превысит 26 млн барр./сутки. При этом спрос на нефть ОПЕК существенно вырастет в 3 кв. 2021 г. – на 2,6 млн барр./сутки квартал к кварталу, а дефицит на рынке может превысить в результате 3 млн барр./сутки.
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