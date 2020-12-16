Геополитические риски, похоже, уже меньше тревожат инвесторов в российские активы, т. к. на глобальных рынках сохраняется оптимизм. Вчера в первой половине дня рубль при поддержке экспортеров восстановился до 73,3 за доллар после резкого падения накануне до 74 на фоне усиления геополитических рисков (новости о хакерах и инциденте с Алексеем Навальным). Однако ближе к открытию американского рынка рубль вновь начал дешеветь и достиг 73,85. Впрочем, вскоре ослабление сошло на нет. Внешний фон вечером улучшился: доллар глобально слабел, а нефть дорожала на фоне оптимистичных новостей о перспективах принятия нового пакета фискальных стимулов в США в ближайшее время и возможного заключения торгового соглашения ЕС и Великобритании после уступок последней в сфере рыболовства. В результате рубль восстановился вечером до 73,4 за доллар, а высокого спроса на иностранную валюту ввиду геополитических рисков не наблюдалось из-за отсутствия новых событий и заявлений.

Этим утром рынки стабильны. Сегодня, раньше, чем обычно (ввиду приближающихся праздников), выйдут предварительные индексыPMI для еврозоны и США, которые могут оказаться не слишком оптимистичными на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

В центре внимания сегодня будет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. На фоне роста заболеваемостиCOVID-19 восстановление экономики США замедляется, а принятия очередного пакета фискального стимулирования пока так и не произошло. Впрочем, участники рынка сейчас игнорируют это на фоне начавшейся массовой вакцинации. Мы полагаем, что Федрезерв займет аналогичную позицию и не предложит новых стимулов, а лишь уточнит перспективы программы количественного смягчения, параметры которой могут остаться без изменений на ближайшие годы, пока экономика будет восстанавливаться. Обновленные прогнозы регулятора могут предполагать масштабное восстановление экономики в 2021 году, что поддержит спрос на риск.

В этих условиях доллар может подешеветь к валютам развивающихся рынков на 0,5-1%, и рубль достигнет 73 за доллар.