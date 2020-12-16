Дивидендная доходность Норникеля после истечения действующего соглашения акционеров и возможного изменения дивидендной политики вряд ли останется двузначной, заявил руководитель по направлению работы с инвесторами Норникеля Михаил Боровиков в ходе онлайнконференции ВТБ Капитал Инвестиции. До 2022г дивиденды, с учетом невысокой долговой нагрузки Норникеля, будут составлять около 60% EBITDA, то есть максимум по действующей дивполитике.

В связи с реализацией масштабной инвестиционной программы в ближайшие годы Норникель планирует по истечении акционерного соглашения в 2022г изменить дивидендную политику, привязав дивиденды не к EBITDA, а к свободному денежному потоку. Это приведет к снижению размера выплат, но позволит избежать увеличения долговой нагрузки в случае реализации рисков. Наращивать долг для сохранения выплаты высоких дивидендов компания не планирует. Высокие дивиденды (дивдоходность 11-12%) – один из факторов инвестиционной привлекательности Норникеля помимо уникальной сырьевой базы, роста спроса на металлы и крепкого финансового положения. В случае же пересмотра дивполитики дивидендная доходность может снизиться в район 6-7%, что, впрочем, может быть компенсировано ростом масштабов производства и повышения эффективности.