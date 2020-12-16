Долговой рынок: предложение инвесторам более коротких выпусков ОФЗ
До сегодняшнего дня исполнение плана Минфина по заимствованиям на 4к’20 выглядело исключительно забавно в разбивке по срочности облигаций: 100% для бумаг со сроком до погашения менее 5 лет, 100% для бумаг с погашением через 5-10 лет и 173% для бумаг длиннее 10 лет. Вероятно, глядя на подобное соотношение, Минфин решил не давить на сегодняшние первичные аукционы длинной дюрацией, остановив выбор на более коротких ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) и ОФЗ-ИН 52003 (июл.30).
Мы ожидаем, что отсечка на аукционах будет установлена по цене 96.97-97.05% от номинала и 98.9-99.1% от номинала, соответственно.
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