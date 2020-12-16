Вчера на долговом рынке преобладали негативные настроения. Возможно, это было связано с неопределенностью относительно перспектив денежно-кредитной политики. Так, неясность дальнейших шагов ФРС (итоги заседания будут объявлены сегодня) может привести к глобальному уходу от риска. В отношении действий ЦБ, заседание которого состоится в пятницу, также нет полной определенности: хотя консенсус-прогноз предполагает сохранение ключевой ставки на текущем уровне по итогам заседания, вполне возможно, что регулятор ужесточит комментарий на фоне ускорения инфляции, а это может негативно повлиять на движение ОФЗ. В результате рынок гособлигаций преимущественно снижался, причем подешевели практически все бумаги вдоль суверенной кривой, но рост доходности пока остается умеренным, для большинства выпусков он не превышает 5–6 б.п. Негативная динамика заставила Министерство финансов выбрать защитную стратегию для сегодняшних аукционов: будет предложен выпуск ОФЗ 26234 с погашением в 2025 г., а также линкер ОФЗ 52003. Поскольку рынок в целом ждал, что Минфин предложит ОФЗ 26235 с погашением в 2031 г., после объявления параметров аукционов интерес к бумагам на дальнем конце кривой подрос, но этот рост оказался достаточно краткосрочным, и к вечеру котировки на дальнем конце суверенной кривой опустились. Мы полагаем, что спрос на аукционах вновь окажется сравнительно невысоким, Минфин же, со своей стороны, не станет предоставлять скольконибудь заметную премию ко вторичному рынку.

Аукцион по ОФЗ 26234 с фиксированным купоном и погашением в июле 2025 г. будет безлимитным. Доступный остаток равен 210 млрд руб. Это один из двух самых коротких выпусков ОФЗ, доступных для размещения. В последний раз он предлагался две недели назад. Тогда лимит составлял 30 млрд руб., но было продано облигаций номинальной стоимостью менее 10 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 5,25%, это соответствовало премии к кривой ОФЗ в 2–3 б.п. Вчера доходность этого выпуска выросла на 5 б.п. до 5,29%.

Линкер ОФЗ 52003 с погашением в июле 2030 г. также будет предложен в безлимитном формате. Доступный остаток – 198 млрд руб., но спрос на линкеры обычно невысокий. В прошлый раз выпуск размещался 18 ноября, лимит составлял 20,1 млрд руб., облигаций было продано номинальной стоимостью чуть менее этой суммы. Размещение прошло также с небольшой премией по доходности ко вторичному рынку. Вчера эта бумага торговалась по 99,2% от номинала, что соответствует реальной доходности 2,52%.