Позитивная динамика на отечественных площадках сохранится
Индекс Мосбиржи сегодня на открытии торгов вырос на 1%. Американский фондовый рынок и цены на нефть остались в плюсе, несмотря на в целом негативный новостной фон благодаря большим объемам ликвидности. В условиях повышения инфляционных ожиданий избыток ликвидности становится фактором стабильного спроса.
Давление на рынок по-прежнему оказывают противоэпидемиологические ограничения, которые вынуждены вводить некоторые штаты и европейские государства.
В этих условиях есть вероятность ослабления спроса на бумаги Норникеля, которые в последние месяцы были локомотивом роста фондового рынка. Руководитель департамента по работе с инвестиционным сообществом Норникеля Михаил Боровиков подтвердил планы рекомендовать дивидендную политику, которая базировалась бы на показателе свободного денежного потока, а не EBITDA. CAPEX компании в ближайшие годы должны существенно увеличиться, и упомянутое изменение дивидендной политики на десятки процентов сократило бы выплаты акционерам.
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за январь-сентябрь по РСБУ составила 903,7 млрд руб. В четвертом квартале из-за курсовых разниц убыток компании превысит 200 млрд руб., но это будет компенсировано за счет роста прибыли от основной деятельности и процентных доходов. Негативная реакция рынка публикацию отчетности, на мой взгляд, будет недолгой.
Акции ЛУКОЙЛа сегодня торгуются последний день с дивидендами, что означает высокую вероятность их снижения.
Поводом для покупок акций Tинькофф Банка стали ожидания их включения в индекс MSCI, которые усилились после продажи в рамках SPO 10,7 млн глобальных депозитарных расписок и увеличения доли акций в свободном обращении до 58,4%. Еще одной причиной роста котировок TCS выступает ожидание роста маржи после реализации мер монетарного стимулирования, а также улучшение прогнозов выручки и чистой прибыли в следующем году.
Краткосрочные риски для покупателей существенно повысились, но, на мой взгляд, до конца дня позитивная динамика на отечественных площадках сохранится. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3200-3300 пунктов, диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,60-73,50 и 88,10-89,20 соответственно.
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