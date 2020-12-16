Котировки золота в начале вчерашней сессии держались в пределах $1 825-1 835 за унцию, а во второй половине дня подросли до $1 855 за унцию. На момент написания этого обзора они нацеливаются на отметку $1 860 за унцию. Доллар вчера подешевел, a золото подорожало на фоне обнадеживающих новостей о перспективах принятия фискального стимулирования в США: ведущие политики вновь подтвердили намерение найти компромиссное решение по новому пакету мер экономического стимулирования до конца года после ряда проведенных вчера встреч. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил журналистам, что позиции сторон "все больше сближаются" и что вскоре удастся достичь взаимопонимания. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер прокомментировал ситуацию примерно так же.

Цены на золото умеренно растут на ослаблении доллара

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Главным событием сегодня, судя по всему, будет решение Федрезерва США по процентным ставкам. На него, вероятно, повлияют продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах и то, что компромисс по дополнительному стимулированию американской экономики пока так и не достигнут. Впрочем, участники рынка уже меньше переживают по этому поводу — их обнадежило начало массовой вакцинации в США. Мы полагаем, что позиция ФРС существенно не изменится: регулятор, вероятно, воздержится от заявлений о новых мерах по денежно-кредитному стимулированию. Мы ожидаем, что он ограничится комментариями по поводу перспектив программы количественного стимулирования, которая, возможно, будет действовать без изменений еще несколько лет, пока экономика восстанавливается от последствий пандемии. Не исключено, что новые макроэкономические прогнозы Федрезерва будут предполагать ощутимое восстановление экономики в 2021 году — это должно оказать поддержку спросу на риск и инфляционным ожиданиям. С учетом всего вышеизложенного мы не исключаем сегодня ослабления доллара и дальнейшего роста цен на золото, которые могут выйти в диапазон $1 881-1 899 за унцию (если им удастся преодолеть сопротивление на уровне $1 861 за унцию).



