Индекс S&P накануне вырос на 1.3% из-за ожиданий скорого заключения сделки по новому пакету мер помощи экономике на сумму $748 млрд. Так, глава сената США заявил, что переговорщики останутся в Вашингтоне до заключения сделки.

Корпорация Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска ведет переговоры с инвесторами о привлечении еще одного раунда финансирования и стремится удвоить свою оценку до $92 млрд, сообщает Business Insider. Переговоры все еще находятся на начальной стадии, и SpaceX планирует привлечь финансирование в январе. Есть шанс, что SpaceX не сможет убедить инвесторов в том, что его оценка должна удвоиться по сравнению с тем, что было в сделке, закрытой около четырех месяцев назад. После предыдущего раунда финансирования SpaceX — уже одна из самых ценных частных компаний в мире. Компания выполнила первый регулярный полет своего экипажа на Международную космическую станцию для НАСА. Это было еще одной вехой для компании, которая начала стремиться заработать на коммерциализации космоса и планировала крупные инвестиции в спутниковые интернет-услуги и большую новую ракету.

На прошлой неделе SpaceX провела первые высотные испытания своего нового прототипа корабля Starship SN8, который предназначен для перевозки людей на Луну, Марс и т.д. Маск счел полет удачным, хотя испытание закончилось огненной аварийной посадкой в Южном Техасе. У SpaceX есть два дополнительных испытательных корабля Starship, близких к завершению, и Маск сказал, что корабль, вероятно, проведет свой первый орбитальный полет в 2021 году. Также компания построит звездолет, который сможет высадить людей на Луну в рамках программы агентства Artemis. Конечная цель корпорации – отправить сотни звездолетов для колонизации Марса и распространения человеческой жизни за пределы Земли. В дополнение к исследованию космоса SpaceX строит свою спутниковую группировку Starlink, чтобы предоставлять услуги по предоставлению широкополосного интернета с низкой околоземной орбиты. Компания уже запустила более 700 спутников и планирует запустить еще тысячи для глобального покрытия. Компания открыла программу бета-тестирования Starlink в США и Канаде, где оборудование стоит $499 плюс $99 в месяц.

По нашим оценкам, это позитивно для компании и умеренно негативно для традиционных поставщиков интернет-услуг, а также для части производителей сетевого оборудования. Основная часть оценки SpaceX связана как раз со Starlink, в то время как пусковой бизнес стоит гораздо меньше, при этом успешный запуск спутникового интернета даст возможность компании генерировать прибыль с целью отправки человечества в космос. Большинство американцев платят за интернет в среднем $60 в месяц. На данный момент стоимость Starlink дороже, при этом с увеличением числа спутников на орбите будет достигаться эффект масштаба, благодаря которому корпорация сможет снижать цены. Также в текущий момент скорость соединения спутникового интернета ниже, чем у традиционных поставщиков, а задержка сигнала дольше, при этом с увеличением числа спутников скорость будет расти, также не стоит исключать усовершенствование самих спутников.

ArcelorMittal (BBB-/Ba1BB+) выкупает конвертируемые облигации с номиналом $247 млн с помощью казначейских акций и $25 млн д/с. Завершение сделки планируется в декабре 2020. По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость, так как она может означать, что оставшиеся облигации на $753 млн также могут быть выкуплены за счёт казначейских акций, что в сумме уменьшит чистый долг на 9%, а долговую нагрузку до менее 3.0х.



