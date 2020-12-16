Как и предполагали многие аналитики, на рынке продолжается вялотекущая позиционная борьба между быками и медведями. По большому счету в последние дни ничего особо не меняется – все факторы как за рост рынка, так и против него уже учтены и поэтому основной задачей, по крайней мере для управляющих «умными деньгами», является удержание до Нового года котировок на максимально высоком уровне. Поэтому в том, что мы видим – один день в минус, второй день – в плюс – нет ничего особенного. А уж когда есть повод для роста – так это вообще подарок, которым непременно нужно воспользоваться.

Вчера таким подарком стало заявление компании Apple (AAPL, +5,01%) о планах резко увеличить производство смартфонов в наступающем 2021 году. Инвесторов это сообщение вдохновило на новые покупки акций компании. Более того, поскольку круг поставщиков Apple очень широк, то и компании – партнеры не остались в накладе и их акции также пользовались повышенным спросом. Так, акции Qorvo (QRVO, +2,57%) подорожали более чем на 2,5%, а капитализация еще одного эппловского поставщика — компании Skyworks Solutions (SWKS, +3,89%) выросла за вчерашний день почти на 4%. Что называется, и будет всем счастье!

Во многом именно благодаря росту акций Applе и связанных с ней компаний индексу NASDAQ удалось вчера переписать свой исторический максимум по закрытию рынка. Так что хорошая традиция последних дней – ни дня без рекорда! – продолжается. В понедельник индекс Dow Jones (DJIA-30) обновил свой абсолютный исторический максимум, а вот вчера – это же сделал индекс NASDAQ. Близок к своим максимумам и индекс S@P500, но все же пока инвесторы лишь окапываются вблизи вершины и ждут подходящего момента для штурма.

А в целом текущая ситуация похожа на качели – вверх-вниз, вниз – вверх. То, что активно падало в понедельник, вчера также активно росло. Но в конечном счете изменения почти нулевые. Так, в понедельник одной из худших были акции медиа гиганта The Walt Disney Company (DIS, +2,74%). Вчера же эти же акции были одними из лучших и пользовались повышенным спросом. Аналогичная картина наблюдалась и во многих акциях медицинских компаний, которые сначала сильно провалились в понедельник, а вчера их начали активно выкупать.

Однако надо признать, что все это сильно смахивает на спекулятивные игры, которые не имеют решающего значения для определения ближайшего направления движения рынка. Рынок просто стоит и происходит банальная проторговка текущих уровней.

Что касается отдельных акций, то здесь стоит обратить внимание на акции банка Wells Fargo Company (WFC, +3,81%), которые чувствуют себя в последние дни явно лучше своих конкурентов. Уже несколько лет акции этого банка находятся под сильным давлением из-за серьезных проблем, которые возникли еще в 2016 – 2017 годах. Банк прилагает титанические усилия по выходу из кризиса и создается такое впечатление, что эти усилия начинают давать свои плоды. Чисто технически котировки акций банка консолидируются сейчас под серьезным уровнем сопротивления в 30 долларов и готовятся к пробитию этого уровня. В случае успешного взятия этого рубежа открывается путь к диапазону в 33 – 35 долларов, то есть на 10 – 15 процентов выше от текущих уровней. А выход к 35 долларам может произойти очень быстро и это конечно же должно привлекать внимание большого круга инвесторов.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 15 декабря было заключено чуть более 1,2 миллионов сделок с акциями 1370 эмитентов на общую сумму почти 1,3 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Сегодня – главный день текущей недели. Связано это, безусловно, с заседанием Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. В том, что ставка останется неизменной — никто не сомневается. Однако все надеются, что Комитет в лице его Председателя Джерома Пауэлла намекнет на расширение программы количественного смягчения QE, что в конечном итоге будет означать, что денег на рынке будет больше и стимулов для дальнейшего роста рынка также будет больше. Ура, товарищи! Так ли это, мы узнаем в ходе пресс-конференции Пауэлла, которая начнется в 22-30 по московскому времени. Однако слишком уж сильно «раскатывать губу» точно не стоит – Пауэлл скорее всего будет очень осторожен в своих высказываниях и постарается не слишком уж сильно возбуждать инвесторов — ситуация в экономике все же не такая благостная, чтобы можно было расслабиться и почивать на лаврах.

Однако в целом обстановка сегодня с утра на рынках вполне позитивная. Больше всех радуется Европа, поскольку с переговоров между Евросоюзом и Великобританией приходят обнадеживающие новости. Европейские индексы дружно ушли в зеленую зону и торгуются, прибавляя более 1% к вчерашнему закрытию. Растет и британский фунт, который преодолел сегодня знаковый уровень в 1,35 к американскому доллару.

Ситуация на американском рынке более спокойная. Никакой эйфорией здесь и не пахнет. Скорее – робкая надежда. Поэтому и фьючерсы на основные американские индексы хоть и растут, но сильно отрываться от нулевых отметок не желают и поэтому рост составляет всего лишь десятые доли процента. Скорее всего такая картина будет наблюдаться вплоть до начала пресс-конференции, которая однозначно и при любом раскладе вызовет волну волатильности на рынке. А вот приведет ли эта волна к какому-либо серьезному движение – вопрос? Скорее всего — все же нет, поскольку вряд ли Председатель ФРС скажет что-нибудь революционное. Поэтому основная парадигма последних дней – дожить до Нового года на текущих уровнях — останется не затронутой.

Кроме объявления о ставке по итогам заседания FOMC и последующей пресс-конференции Председателя ФРС сегодня надо быть начеку еще и в 18-30 мск, когда выйдут данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают небольшого снижения запасов и это по идее должно позитивно сказаться на котировках черного золота. Однако в последние дни нефть ведет себя достаточно нервно и поручиться за то, что все будет хорошо в этом сегменте, наверное, сейчас никто не сможет. Так что в любом случае надо проявить в это время бдительность и «не поддаваться на провокации» мировых спекулянтов.



